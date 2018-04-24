Сбербанк запустил сервис «Личный юрист» в Тюмени

Сбербанк запустил сервис дистанционного юридического сопровождения «Личный юрист». Услугу предоставляет партнер банка – «Европейская Юридическая служба».

Воспользоваться круглосуточными юридическими консультациями по любым вопросам могут как физические лица, так и предприниматели. К сервису можно подключить до трех членов семьи. «Личный юрист» доступен 7 дней в неделю по телефону, электронной почте, в Skype, мобильном приложении и в личном кабинете на сайте компании.

«Новый сервис "Личный юрист" позволяет клиентам получать юридическую помощь узкопрофильных специалистов в решении важных жизненных ситуаций. Представителям бизнеса сервис позволяет сократить издержки, повысить юридическую безопасность компании без серьезных дополнительных капиталовложений», – отметил заместитель управляющего Тюменским отделением Сбербанка Денис Колов.

Стоимость пакета услуг для физических лиц стоит 2,9 тыс. руб., для предпринимателей – 7,9 тыс. руб. Подключить сервис можно на сайте Сбербанка, а также в офисах по обслуживанию физических лиц по следующим адресам: г. Тюмень, ул. Ватутина, 55/3; г. Тюмень, ул. Беляева, 19/1; г. Тюмень, ул. 8 Марта, 2/16; г. Тюмень, ул. Щербакова, 98/1д; г. Тюмень, ул. Московский тракт, 118; г. Тюмень, ул. Мельникайте, 135Б; г. Тюмень, ул. Домостроителей, 38/5; г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, дом 88; с. Ярково, ул. Ленина, 107.