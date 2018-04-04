Сбербанк и Huawei внедрят решения на базе OpenLab в банковскую отрасль

Сбербанк и Huawei подписали соглашение о сотрудничестве в области развития информационно-коммуникационных технологий на базе Huawei OpenLab и их дальнейшего внедрения в банковскую отрасль. Компании будут совместно разрабатывать сетевые решения с использованием свободного программного обеспечения. Соглашение было подписано в рамках официального открытия Huawei OpenLab Moscow.

Выступая в качестве платформы для совместных проектов, Huawei OpenLab предоставляет возможности для разработки, тестирования и оценки решения, а также инсталляции его демо-версии. В рамках сотрудничества стороны будут оказывать друг другу аналитическую и экспертную поддержку, связанную с текущими и будущими проектами, проводить совместные мероприятия, в том числе посвященные презентации новейших технологий.

Стороны намерены реализовывать совместные проекты по следующим направлениям: облачные технологии для центров обработки данных, технологии распределенных вычислений в оперативной памяти, перспективные технологии программного обеспечения с открытым исходным кодом, инновации разработки в области чипов, программно-определяемые сетевые решения.

В частности, в рамках соглашения была создана совместная рабочая группа, которая в ближайшей перспективе приступит к тестированию коммутаторов с открытой аппаратной и программной архитектурой для центров обработки данных. На сегодняшний день данное направление является одним из ключевых в области развития сетевых технологий, поскольку позволяет оптимизировать управление телекоммуникационной инфраструктурой, а также снизить капитальные и эксплуатационные затраты.

«Сбербанк находится в постоянном поиске оптимальных решений для развития ИТ-инфраструктуры. С учетом масштабов и объемов нагрузок любое изменение в сети – это целый отдельный проект, требующий вовлечения значительных ресурсов, – сказал Никита Волков, старший вице-президент, со-руководитель блока «Технологии» Сбербанка. – В решениях от Huawei мы видим большой потенциал в повышении эффективности наших систем, а также перспективы для интеграции в инновационные проекты в рамках технологической трансформации банка».

«OpenLab – это один из самых смелых и интересных проектов Huawei в России. Открывая центр разработки в Москве, мы создаем платформу для развития амбициозных решений совместно с нашими заказчиками, которые получат возможность вносить свой вклад в развитие решений в соответствии со своими задачами и потребностями, – отметил Сяо Хайцзюнь (Xiao Haijun), генеральный директор Huawei Enterprise Business Group в России. – Одним из наиболее интересных решений мы видим развитие программно-определяемых региональных сетей Huawei SD-WAN. Это одно из первых решений, на базе которого мы утвердим концепцию открытой лаборатории OpenLab – платформы разработки инновационных решений».