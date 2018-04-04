Оплатить судебную задолженность теперь можно через «Тинькофф Банк»
На сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) появилась возможность погасить задолженность безналичным способом через Тинькофф Банк. Пользователи теперь могут выбрать свою задолженность на сайте ФССП России и оплатить ее на Tinkoff.ru или в мобильном приложении Тинькофф. Для этого нужно: найти свою задолженность на сайте ФССП России (http://fssprus.ru), для оплаты выбрать кнопку с логотипом «Тинькофф Банка»; ввести номер своего телефона или авторизоваться - счет будет сохранен в личном кабинете на сайте Tinkoff.ru и в мобильном приложении «Тинькофф»; Завершить оплату в любое удобное время.
Комиссия за совершение платежей не взимается. Задолженность на сайте ФССП России можно погасить как с помощью карт «Тинькофф Банка», так и других банков. Максимальная сумма для оплаты задолженности по картам «Тинькофф Банка» составляет 800 тыс. руб., для карт других банков – 500 тыс. руб. Задолженность по исполнительным производствам ФССП России будет погашена в течение 3-7 дней после совершения платежа.
Оплачивать задолженность на сайте ФССП России с помощью «Тинькофф Банка» могут все пользователи личного кабинета Tinkoff.ru и мобильного приложения «Тинькофф».
Аналогичная возможность оплаты налогов и пошлин также реализована на сайте Федеральной налоговой службы России, где пользователи могут совершать платежи безналичным способом через «Тинькофф Банк».