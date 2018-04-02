Сбербанк снизил ставку для заемщиков, сдающих отчетность из «1С: Бухгалтерия 8»

В рамках совместной акции с компанией «1С» Сбербанк уменьшит процентную ставку по кредитам для корпоративных клиентов, которые будут сдавать финансовую отчетность напрямую из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0).

Акция действует с 4 апреля по октябрь 2018 г. В зависимости от видов финансовой отчетности, передаваемой в Банк в электронной форме, процентная ставка по кредиту может быть снижена. Подробнее об условиях можно будет узнать у своего клиентского менеджера.

Для сдачи отчетности в любые территориальные банки Сбербанка из «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0), помимо приобретения самого приложения, необходимо также заключить с Банком соглашение об использовании электронного документооборота, быть пользователем сервиса «Сбербанк Бизнес Онлайн» (СББОЛ) и иметь аппаратный токен электронной подписи банка.

Встроенный в программу «1С: Бухгалтерия 8» (ред. 3.0) сервис «Отчеты для банков» позволяет при наличии электронной подписи СББОЛ нажатием одной кнопки отправить в банк более шестидесяти видов ежемесячных и квартальных отчетов: о движении денежных средств, о задолженности компании, оборотно-сальдовые ведомости по счетам и отчеты анализа счетов. Это позволяет корпоративным клиентам просто и быстро предоставлять в банк финансовую отчетность, а банку – легко контролировать финансовое здоровье бизнеса заемщика и, таким образом, снижать риски по выданному кредиту.

«Благодаря использованию новых технологий мы не только значительно сокращаем сроки рассмотрения заявок на кредиты для бизнеса, но это также дает нам возможность последовательно снижать сами ставки по кредитам — уже сейчас они ниже докризисного уровня», – отметил старший вице-президент, руководитель блока «Корпоративный бизнес» Сбербанка Анатолий Попов.

Комплект отчетов для Сбербанка реализован во всех актуальных версиях «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и в «облачном» сервисе 1cfresh.com. Услуги по установке «1С: Бухгалтерии 8» (ред. 3.0) и подключение сервиса оказывают партнеры фирмы «1С» по всей России.