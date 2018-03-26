ВТБ выиграл тендер на установку более 100 банкоматов в Московском метрополитене

ВТБ выиграл тендер ГУП «Московский метрополитен» на установку дополнительных 107 банкоматов в вестибюлях станций Московского метрополитена. Таким образом, количество устройств самообслуживания ВТБ в метро превысит 300 единиц. Новые банкоматы планируется установить во втором квартале 2018 г.

С начала 2018 г. в банкоматах ВТБ, расположенных в московском метрополитене, клиенты совершили около 900 тыс. операций на сумму более 7 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, объем ежемесячных транзакций вырос на 45%. В среднем в каждом из банкоматов пассажиры совершают около 5 тыс. операций ежемесячно.

В банкоматах ВТБ пассажиры могут пополнить электронный кошелек карты «Тройка», при этом средства будут зачислены на баланс карты. Кроме того клиентам банка доступны различные виды переводов, погашение кредитов, оплата коммунальных услуг по выставленным счетам, транспортных штрафов, налогов и многое другое.

Все новые устройства самообслуживания будут оснащены функцией recycling (замкнутый оборот наличных), которая позволит обеспечить более длительную работу банкоматов без остановок на инкассацию, что является преимуществом для пользователей.

Владимир Верхошинский, член правления банка ВТБ, отметил: «Установка дополнительных банкоматов не первый совместный проект банка с Транспортным комплексом Москвы. Сегодня с помощью банкоматов можно оплачивать более 200 различных услуг. Кроме того, все банкоматы в метро оснащены новым интерфейсом. Это позволяет клиентам совершать банковские операции в минимальное количество кликов, делая сервис простым и удобным в использовании, и получить самые необходимые услуги не выходя из метро».