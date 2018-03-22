Solar Security завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode

Solar Security, разработчик продуктов и сервисов для целевого мониторинга и оперативного управления информационной безопасностью, завершила проект по поставке в «МСП Банк» решения Solar inCode.

«МСП Банк» планирует использовать решение Solar inCode для выявления уязвимостей в исходном коде мобильных и веб-приложений, в том числе автоматизированной информационной системы управления заявками от субъектов МСП, обращающихся в банк за финансовой поддержкой.

Solar inCode – российское решение, которое использует для этих задач статический, динамический и интерактивный типы анализа. Интерфейс Solar inCode позволяет управлять сканером в два клика: вся сложная вариативность алгоритмов и настроек автоматизирована. После сканирования приложения Solar inCode выдает список найденных уязвимостей с описанием способов их эксплуатации и детальными рекомендациями по их устранению.

«Решение также легко встраивается в системы непрерывной интеграции и процесс безопасной разработки, – сказал Даниил Чернов, руководитель направления Solar inCode компании Solar Security. – Это позволяет снизить временные затраты и обеспечить непрерывность контроля качества кода. Кроме того, Solar inCode позволяет разграничить доступ пользователей к ПО, чтобы каждый разработчик мог контролировать уровень безопасности и наличие ошибок только в своей части проекта. Таким образом, использование Solar inCode позволяет поднять сам процесс разработки на новый уровень».