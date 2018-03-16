Бинбанк и Mastercard запустили сервис Masterpass для переводов с карты на карту

Бинбанк внедрил сервис Masterpass для переводов с карты на карту. Теперь клиенты разных российских банков могут отправлять деньги через сайт банка, просто указав свой номер телефона и выбрав карту из хранящегося в Masterpass списка. Сервис Masterpass позволяет сохранять данные карт и не вводить их каждый раз вручную.

При совершении первого перевода через сайт Бинбанка система предложит зарегистрировать номер телефона и сохранить карту в Masterpass для дальнейшего использования, либо клиент может воспользоваться уже сохраненными в Masterpass картами. Безопасность переводов обеспечивается вводом кода CVC2 и одноразового пароля, приходящего в виде SMS-сообщения на телефон отправителя. Хранение информации в Masterpass обеспечивается технологиями безопасности Mastercard.

«Использование номера мобильного телефона вместо реквизитов карты отправителя в P2P переводе — это первый шаг на пути развития сервиса Masterpass в Бинбанке, — сказал Алексей Соловей, начальник управления развития электронной коммерции Бинбанка. – В дальнейшем мы планируем распространить этот сервис на другие виды операций, а также предложить эту возможность онлайн-магазинам, являющимся партнерами Бинбанка по эквайрингу».

Облачный сервис Masterpass от Mastercard позволяет безопасно сохранять данные карт в связке с номером мобильного телефона клиента. Это делает онлайн-покупки и переводы еще удобнее, поскольку не требуется повторно вводить номер и срок действия карты вручную. Идентификация клиента осуществляется по номеру телефона. К одному номеру телефона может быть привязано несколько карт разных банков.

«Важным преимуществом Masterpass является кросс-функциональность — сохранив карту один раз, в дальнейшем можно совершать онлайн-операции простым выбором карты из списка — в любом интернет-магазине или сервисе, подключенном к Masterpass в 52 странах мира. Кроме того, сервис не накладывает никаких ограничений по используемому устройству, операционной системе или браузеру», – сказал Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане.