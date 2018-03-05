«Росбанк» представил собственную e-trading платформу

«Росбанк» объявил о запуске собственной системы электронной торговли (e-trading), которая позволяет юридическим лицам совершать конверсионные сделки по покупке/продаже валюты самостоятельно, без участия сотрудника банка.

Платформа полностью интегрирована в интерфейс интернет клиент-банка и может быть запущена с любого компьютера, имеющего доступ в интернет.

В системе можно совершать конверсионные операции в рублях, долларах США, евро и других валютах, а также осуществлять мониторинг котировок в режиме реального времени. Клиент может предварительно проверить текущие остатки на счетах, спланировать объем конверсионных операций и увидеть отражение результата сделки в изменении баланса по текущим счетам в течение 1-2 минут с момента заключения сделки. Система защищена от несанкционированного доступа согласно российским и международным стандартам.

Чтобы подключиться к системе электронной торговли «Росбанка», необходимо ознакомиться с Соглашением об общих условиях совершения сделок с использованием системы E-trading, заполнить и предоставить в банк заявление о присоединении к соглашению, и, после подтверждения заявления клиентским менеджером в течение 5 рабочих дней система будет доступна для проведения операций.

Подключение к системе e-trading Росбанка и ее обслуживание бесплатно.