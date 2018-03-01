Банк «Открытие» автоматизировал открытие счетов для юридических лиц

Банк «Открытие» внедряет процесс интеллектуального извлечения данных из предоставляемых юридическими лицами документов, необходимых для открытия расчетного счета. Для этой цели специалисты банка в рамках совместного проекта с компанией ABBYY разработали специальное решение, которое выполняет полный семантико-синтаксический анализ содержания документов. В основе лежит технология машинного обучения, позволяющая автоматически распознавать, классифицировать, извлекать, проверять и передавать данные в информационные системы банка.

Клиенту необходимо просто оставить заявку на сайте (внести ИНН, все остальные данные подтягиваются автоматически) и загрузить сканы документов, необходимых для открытия счета. Новое решение автоматически уточнит наличие всех документов и проведет их проверку. Резервирование счета занимает 2 мин. Коммуникация с банком проходит в режиме онлайн.

На следующем этапе банк «Открытие» за счет повышения точности и скорости распознавания данных планирует исключить необходимость участия сотрудников в процедуре, обеспечить ее полную автоматизацию и сократить сроки открытия счета в 2 раза.

«Основная цель проекта – доставлять счет до клиента в сжатые сроки без визита в офис банка. Применение данной технологии направлено на улучшение клиентского опыта и повышение операционной эффективности», — отметила Елена Колесникова, директор департамента цифрового бизнеса банка «Открытие».

«По данным исследования ABBYY, открытие счета для юридических лиц в некоторых банках занимает несколько дней, иногда до недели и больше. Благодаря нашему интеллектуальному решению, в банке «Открытие» это можно сделать в несколько раз быстрее. Это дает сильное конкурентное преимущество. Сегодня компаниям важно как можно быстрее открыть счет, чтобы начать работу, скорость и удобство этого процесса часто становятся решающим фактором при выборе банка», — сказала Ольга Морозова, директор по работе с финансовым сектором ABBYY Россия.