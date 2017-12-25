Банк «Открытие» запустил денежные переводы по фотографии

Банк «Открытие» заявил о том, что стал первым банком в мире, запустившим денежные переводы по фотографии клиента в мобильном приложении «Открытие. Переводы». Сервис реализован с помощью нейросетевой системы распознавания лиц, которая позволяет с высокой степенью точности идентифицировать клиента по его биометрическим данным.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо скачать на свой смартфон приложение «Открытие. Переводы» (доступно для систем iOS и Android), в основном меню выбрать тип перевода – «перевод по фото» - и сфотографировать получателя на камеру смартфона или же выбрать его фотографию из галереи. Далее изображение будет отправлено в систему распознавания лиц банка, которая определит получателя и выведет в приложение маскированный номер его банковской карты, на которую будет осуществлен перевод. Отправителю останется только ввести данные своей карты для отправки перевода или выбрать ее из списка ранее сохраненных.

«Использование фотографии клиента вместо номера банковской карты — это принципиально новый подход к онлайн-переводам, - сказал начальник управления развития партнерских систем банка «Открытие» Алексей Матвеев. - Сервис открывает для пользователей совершенно новые жизненные сценарии для выполнения денежных переводов. В настоящее время ни один из участников финансового рынка в мире не предлагает подобного сервиса своим клиентам. Этот яркий проект демонстрирует технологическое лидерство банка «Открытие» и создан в рамках бренда Open Garage, который объединяет в себе три действующих направления банка: Диджитал, ИТ и Инновации».

Тестирование новой технологии велось с 2016 года, и в мае 2017 года она впервые была представлена в прототипе мобильного приложения «Открытие. Переводы» на международной выставке «Connect:ID». С начала декабря 2017 года мобильное приложение «Открытие. Переводы» с функцией перевода по фотографии стало доступно и для широкой аудитории. На текущий момент перевод по фотографии можно сделать с карты любого российского банка в адрес клиентов банка «Открытие», которые были сфотографированы в отделениях или при получении карты курьером. В будущем году «Открытие» планирует запустить переводы по фотографии и в адрес пользователей, которые не являются клиентами Банка «Открытие» - пользователи приложения «Открытие. Переводы» смогут загружать свои фотографии самостоятельно непосредственно через само приложение. Приложение «Открытие. Переводы» было запущено в мае 2017г. и позволяет клиентам быстро и легко осуществлять переводы средств со своих карт на карты другим людям, вне зависимости от их местонахождения и банка, в котором они обслуживаются.

Вместе с новым сервисом приложение также получило обновленный оригинальный дизайн, который создавался с учетом лучших мировых практик.