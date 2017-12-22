Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит через онлайн-платформу

Северо-Западный банк Сбербанка выдал первый кредит «Доверие» с использованием нового интернет-сервиса банка по онлайн-финансированию представителей малого и микробизнеса. Денежные средства с помощью электронной площадки получил клиент ИП Бабарыков К.Б., занимающийся оптово-розничной торговлей. Кредит будет направлен на цели развития бизнеса.

Благодаря пилотному проекту по онлайн-финансированию, предприниматели теперь могут удалённо выбирать оптимальные для них предложения по запрашиваемым условиям финансирования и предоставлять документацию для рассмотрения заявки на кредит в режиме онлайн через платформу интернет-сервиса.

Решение о сделке принимается в течение часа. При этом список требуемых документов формируется сразу с учётом всех особенностей выбранного продукта и специфики деятельности клиента – в систему заложено около 450 различных вариаций.

Вся базовая документация предпринимателя сохраняется в системе данных и может быть использована при последующих кредитных сделках без повторной подачи в банк.

Сроки рассмотрения кредитных заявок клиентов малого и микробизнеса в Северо-Западном банке Сбербанка сократились более чем на 30%.

Проконсультироваться по работе с сервисом онлайн-финансирования и получить ссылку на ресурс для подключения к нему сегодня можно в точках продаж корпоративным клиентам банка в г. Санкт-Петербурге.