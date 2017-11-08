Владельцы банковских карт «Мегафона» получат до 20% кешбэк при покупке через Apple Pay

«Мегафон» объявил о том, что воспользовавшись банковской картой «Мегафона» и оплатив товары или услуги с помощью устройств Apple, клиенты получает кешбэк (возврат платежа) в размере 20% на каждую третью покупку. Сумма возврата потраченных средств не может превышать 1500 рублей в месяц.

Отличие карты «Мегафона» заключается в том, что у нее единый счет с мобильным телефоном, то есть при работе с платежной системой Apple денежные средства будут списываться со счета мобильного телефона. Это еще одно преимущество использования карты «Мегафона» в привязке к Apple Pay.

«Мы постоянно запускаем новые выгодные предложения для владельцев наших банковских карт и особое внимание уделяем самым современным технологиям и цифровым сервисам. С картами "Мегафона" вы можете получить максимум от вашего смартфона: теперь к кешбэку мегабайтами добавился еще 20% кэшбэк для тех, кто пользуется Apple Pay с помощью нашей банковской карты», -прокомментировал Ян Кухальский, директор по новым бизнесам и партнерствам компании «Мегафон».

Банковскую карту «Мегафон» представил осенью 2016-го года и в течение года было выдано более миллиона карт. По итогам первого полугодия 2017 года общая сумма транзакций составила 9 млрд руб.

Эмитентом банковских карт «Мегафон» является «Банк Раунд», генеральная лицензия ЦБ РФ №2506 от 14 ноября 2012 г.