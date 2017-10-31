«Росбанк» внедрил единую платформу автоматизации административных бизнес-процессов

Решение было реализовано компанией «Синимекс» на основе стека Open Source технологий, ключевые из которых – Activiti BPM, Angular JS, Spring Framework и Postgresql. Среди приоритетных планов по развитию платформы – автоматизация бизнес-процессов по обработке обращений клиентов, выдаче и работе с полномочиями и многих других.



На данный момент в пилотном режиме автоматизированы процессы оформления командировок. В «Командировках» стало возможным самостоятельное создание заявки командируемым сотрудником или секретарем с автоматическим заполнением множества параметров. Реализованы различные сценарии прохождения по процессу, зависящие от таких параметров, как должность, суммы затрат, виды командировок и т.д. Автоматизированы различные этапы процесса: пребукинг, создание приказа/служебной записки на выдачу аванса и другие. В ближайшее время планируется масштабирование решения на весь Банк.

На базе этой платформы также проводится автоматизация процессов контракт-менеджмента и ее интеграция с другими системами банка.

Илья Фридман, директор по развитию бизнеса компании «Синимекс»: «Автоматизация всех внутренних процессов является довольно нетипичной и амбициозной задачей для любой компании, в особенности, для крупной. Реализация данного проекта велась в тесном сотрудничестве с коллегами из Росбанка. Основная сложность при выполнении работ была в том, что наряду с построением основы платформенно-технологического каркаса системы необходимо было формализовать бизнес-процессы до состояния, пригодного к автоматизации».

Елена Бронникова, директор по изменениям «Росбанка»: «Данный проект является важным этапом в развитии бизнес-архитектуры Банка и, в первую очередь, направлен на увеличение прозрачности внутренних процессов, повышение эффективности их выполнения и удовлетворенности внутренних клиентов. Для нас это также переход на новый уровень управления трансверсальными процессами и очередной шаг к созданию культуры внутренних сервисов».