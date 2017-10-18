Казахстан запускает криптовалюту, обеспеченную реальными деньгами

Международный финансовый центр «Астана» и инвестиционная компания нового поколения Exante подписали меморандум о сотрудничестве с целью развития рынка криптоактивов в Казахстане и продвижения МФЦА как международного центра экспертизы технологий.

Согласно меморандуму, Exante, уже имеющая в своем портфолио успешные блокчейн-проекты, запустит платформу Stasis, на которой будет создан новый цифровой актив, обеспеченный реальными деньгами, и примет участие в разработке акта МФЦА по вопросам регулирования рынка криптоактивов и поддержке развития финтех-экосистем.

«Блокчейн и криптовалюты становятся одним из самых приоритетных направлений развития экономического сектора во многих странах мира. Ведущие финансовые регуляторы активно работают над созданием благоприятных условий для развития финтех-компаний уже сейчас. Мы считаем, что Международный финансовый центр «Астана» может стать одним из глобальных инновационных финансовых хабов, а создание площадки для развития рынка криптотактивов является для нас сейчас одной из самых приоритетных задач», — сказал управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов.

Сооснователь и генеральный директор Stasis Григорий Клумов отметил: «Показатель глобальной денежной массы (M2) растет на уровне 6% в год и составляет около 50 трлн долларов в настоящее время. Многие инвесторы заинтересованы в криптовалютах по причине ограниченности их возможной эмиссии. Капитализация цифровых активов будет удваиваться каждые два года. Эти темпы начнут замедляться только после 2021 года. Данный актив будет выступать как защитный актив для рынка криптовалют по аналогии с государственными облигациями США для глобального рынка акций».

Сoоснователь инвестиционной компании Exante Анатолий Князев сказал: «Разработка такой системы станет мостом доверия между рынком традиционных активов и криптомиром. Мы видим заинтересованность участников рынка, и у нас уже есть заявки со стороны других государственных финансовых институтов. Предполагаемая оценка рынка по этому активу составит порядка 2-3 миллиардов в евро-эквиваленте».

Ранее сообщалось о намерении МФЦА создать крипто-долину на территории ЭКСПО-2017, и первым шагом со стороны МФЦА станет подготовка нормативно-правовых актов и требований по регулированию цифровых активов.