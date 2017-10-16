Банк «Открытие» запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов

Банк «Открытие» объявил о первом релизе нового интернет-банка «Открытие – Бизнес Онлайн» для клиентов сегмента среднего и крупного бизнеса. В обновленной системе под одним логином и паролем можно увидеть всю финансовую информацию по группе компаний.

Новый интернет–банк «Открытие-Бизнес Онлайн» построен на базе современной технологической платформы и обладает интуитивно понятным интерфейсом. Он работает во всех браузерах, операционных системах семейства MS Windows 7 и выше.

Отличительной особенностью интернет-банка стала более простая работа с документами и платежами. На первом этапе клиентам банка доступны стандартные операции, такие, как: формирование рублевых платежей и отправка в банк, размещение средств на депозите «Классика», выписка по счету, а также просмотр сводных данных по всем компаниям группы.

Уже на следующих этапах развития нового интернет-банка станут доступны операции с документами валютного контроля, возможность оформить электронную банковскую гарантию, юридически значимый электронный документооборот. Клиенты банка могут воспользоваться старой и новой версиями интернет-банка «Открытие» одновременно до момента полной интеграции всех операций в новом интернет-банке.

«Мы постоянно оптимизируем наши продукты и сервисы, исходя, прежде всего, от потребности клиентов, используя лучшие технологические практики для обеспечения скорости, стабильности и безопасности при работе с цифровыми сервисами, — сказала Мария Субботина, управляющий директор по стратегии корпоративного бизнеса банка «Открытие». – Вместе с редизайном и архитектурой будет меняться взаимодействие интернет-банка с непосредственным пользователем, который управляет финансами бизнеса компании. За счет использования современных технологий, новое решение будет анализировать и прогнозировать потребности в продуктах и сервисах по управлению денежными средствами компании, предлагая различные инструменты».