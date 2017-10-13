R-Style Softlab интегрирует модуль Card2card в систему ДБО для физических лиц

R-Style Softlab и Intervale подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились об интеграции модуля моментальных переводов с карты на карту Card2card от Intervale в систему дистанционного банковского обслуживания для физических лиц InterBank Retail.

Финансовое учреждение, внедряющее интернет-банк с модулем Card2card, сможет предоставлять клиентам возможность перевода денежных средств между картами любых российских банков со страницы личного кабинета. Пользователю также станет доступной опция «привязки» (хранения данных) карт сторонних банков к личному кабинету, возможность присваивать им имена, а также ряд дополнительных удобств, таких как просмотр истории платежей, отправка комментариев получателю и многое другое.

Помимо расширения функциональности интеграция Card2card в InterBank упростит внедрение сервисов ДБО для кредитных организаций.

«Подключение дополнительной функциональности процессингового центра, связанная с этим доработка системы ДБО, соответствие требованиям обеспечения защиты данных держателей карт и их шифрования по стандарту PCI DSS подразумевает большие затраты ресурсов, в том числе финансовых. Не все банки могут себе это позволить. Модуль Card2card уже имеет интеграцию с крупнейшими процессинговыми центрами, а компания Intervale — сертификацию PCI DSS. Установив систему ДБО с нашим сервисом, банк получит готовое решение, не требующее дополнительных вложений», — сказал начальник управления платежных решений Intervale Дмитрий Хабибуллин.

«Услугу моментальных переводов с карты на карту сегодня оказывают преимущественно крупные банки. Интеграция InterBank Retail с модулем Intervale позволит банкам любого масштаба достаточно просто, а главное быстро предоставить своим клиентам столь востребованный сегодня сервис», — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания R-Style Softlab.

Сейчас компании уже начали работы по интеграции систем. Кроме того, один из банков — клиентов R-Style Softlab, заинтересовался новой функциональностью и подтвердил готовность внедрять обновленное решение.

По оценке ИТ-партнеров, проект в кредитной организации закончится через месяц. Также компании планируют развивать отношения по другим направлениям, в частности, внедрение в InterBank Retail модуля Card2cash — переводы с карт в почтовые и платежные системы.