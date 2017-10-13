«Эвотор» представила новые модели онлайн-касс

В рамках совместной пресс-конференции Сбербанка и «Эвотор» были представлены две модели онлайн-касс нового поколения Эвотор 7.3 и Эвотор 10 диаметром 7 и 10 дюймов, соответственно.

Ключевые преимущества обеих – быстрая печать чека, подключение к интернету по Ethernet, Wi-Fi или 3G, а также работа от аккумулятора до 10 часов, что позволит осуществлять торговлю на рынке, в палатке, на фестивале и пр. Диагональ 10 дюймов – самый большой экран в линейке, который будет особенно удобен для общепита. Интегрируется с программами управления рестораном — R-Keeper, QuickResto, iiko, Трактир, IRECA и пр. Стоимость новых моделей начинается от 29 500 руб.

По итогам более 1 года деятельности компания продала 135 тыс. онлайн-касс. Был создан магазин приложений с различными небанковскими сервисами, которые насчитывает более 150 приложений: товарный и управленческий учет и отчетность, бухгалтерия, драйверы для торгового оборудования и эквайринга, инструменты повышения продаж и маркетинга, решения для HoReCa и других отраслей.

В сентябре 1С включила интеграцию с магазином приложений в типовые конфигурации 1С. Оператор фискальных данных «Платформа ОФД» Сбербанка и «Эвотор», в свою очередь, об-служивает каждую четвертую онлайн-кассу в России, и ежедневно обрабатывает по 30 млн чеков (с начала года получила более 3,2 млрд чеков).

Компания «Эвотор» была презентована в июне 2016 г. Сбербанком, Андреем Романенко и группой компаний АТОЛ. Смарт-терминалы «Эвотор» с собственным магазином приложений для малого бизнеса в комплекте с банковскими услугами стали важной частью экосистемы банка.

«По нашей оценке, средний оборот на точке после начала приема карт вырос на 33%, а 65% смарт-терминалов увеличили свой средний чек после внедрения эквайринга. Это прямо говорит о том, что предприниматель увеличивает выручку своего бизнеса благодаря внедрению технологий. Важно, создавать новые сервисы и решения для бизнеса, поддерживать развитие предпринимательства», - сообщил Андрей Романенко, основатель и генеральный директор «Эвотора».