Оборот по эквайрингу Группы ВТБ превысил 1 трлн рублей

Группа ВТБ объявила о том, что за 9 месяцев 2017 г. нарастила оборот своего эквайрингового бизнеса до 1 трлн рублей, что сопоставимо с результатом всего 2016 года.

«Основные причины роста – эффективные продажи в нескольких каналах и запуск эквайринговых проектов с крупными клиентами. Кроме того, мы наращиваем продажи эквайринга в составе пакетного предложения малому бизнесу. Сегодня ВТБ24 уверенно занимает второе место среди российских эквайеров, а на рынке интернет-эквайринга мы являемся лидером. Отмечу, что в целом рынок растет и за счет все большего использования безналичных способов оплаты со стороны покупателей», - сказал руководитель департамента эквайринга банка ВТБ Алексей Киричек.

На сегодняшний день POS-терминальная сеть ВТБ насчитывает 180 тысяч устройств. Крупнейшими партнерами Группы по эквайрингу являются торговые сети АШАН, «Лента», «Магнит», OBI, Metro C&C, компания «РЖД», Московский метрополитен, сервисы «Яндекс.Такси», «Delivery Club», «Одноклассники», «ВКонтакте», «Юла» и некоторые другие.

В 3 квартале 2017 г. группа ВТБ начала эквайринговое обслуживание платежного сервиса Alipay в своей POS-терминальной сети, став крупнейшим партнером Ant Financial Services Group в России. Проект рассчитан на туристов из КНР. Планируется, что ежегодно им будут пользоваться более 1 млн человек.

Кроме того, группа обеспечила технологическую реализацию проекта по оплате покупок онлайн с помощью сервиса Samsung Pay. Сервис, запущенный на прошлой неделе при поддержке процессинговой компании «МультиКарта», доступен пользователям смартфонов Samsung в России.

Приоритетными задачами группы до конца года являются развитие эквайринга мобильных приложений и подключение эквайринга в составе пакетного предложения для малого бизнеса.