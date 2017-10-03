Банк «Русский Стандарт» открыл доступ к Alipay в магазинах беспошлинной торговли аэропорта Шереметьево

Банк «Русский Стандарт» совместно с RegStaer впервые в России обеспечил доступ к платежной системе Alipay в точках duty free аэропорта Шереметьево. Теперь все туристы смогут расплатиться за свои покупки в магазинах беспошлинной торговли с помощью новой технологии Alipay.

«Банк Русский Стандарт отмечает, что, по данным эквайринговой сети банка, россияне стали чаще совершать покупки по картам в магазинах duty free – почти на треть увеличилось количество транзакций в магазинах беспошлинной торговли в I полугодии 2016 года по отношению к IП2015 и еще на 16% в первом полугодии 2017 года. Значительно вырос и средний чек покупки – на 16% до 5440 рублей в IП2016 и на 23% в I полугодии 2017. Мы уверены, что запуск сервиса Alipay, которым пользуются миллионы людей, станет еще одной точкой роста для магазинов duty free аэропорта Шереметьево», – сказала Инна Емельянова, директор департамента эквайринга банка «Русский Стандарт».

Система Alipay, основанная в 2004 году, входит в Alibaba Group. На сегодняшний день Alipay является наиболее популярным платежным средством в Китае – количество активных пользователей превышает 520 млн человек. Кроме расчетов и оплаты покупок внутри Alibaba Group, платежи через Alipay принимает более 8 млн торговых точек в Китае и мире.

«Каждый год поток путешествий из Китая в Россию растет: только в прошлом году Россию посетило более 1,5 миллиона китайских туристов. Мы хотим сделать все, чтобы им было максимально комфортно делать покупки в магазинах беспошлинной торговли duty free», – отметил Максим Коноплев, директор магазинов RegStaer в аэропорту Шереметьево.