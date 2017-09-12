АБС RS-Bank v. 5.5 поможет SMB-банкам предоставлять в ЦБ РФ данные о риске концентрации

R-Style Softlab реализовала в АБС RS-Bank v. 5.5 для SMB-банков выпуск новой отчетной формы ЦБ РФ — 0409120 «Данные о риске концентрации».

Согласно требованиям Банка России с 1 октября 2017 года кредитные организации обязаны ежеквартально предоставлять подтверждение о том, что они не подвержены крупным рискам. Форма 0409120 призвана выявить факторы нестабильности, создающие угрозу платежеспособности кредитной организации и ее возможности продолжать свою деятельность.

Отчет составляется один раз в квартал по всей кредитной организации по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в территориальное учреждение Центрального Банка не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.

Автоматизация выпуска формы учета на базе АБС позволяет банку не только в указанные сроки формировать данные для регулятора, но и в любой момент с целью контроля над ситуацией в отношении рисков концентрации отслеживать превышение лимитов, установленных учетной политикой кредитной организации по видам экономической деятельности, географическим зонам и видам инструментов, по отдельным источникам ликвидности и так далее. Для этого в системе RS-Bank v. 5.5 реализован специальный справочник лимитов.

«Как и любая форма учета 0409120, имеет свои нюансы, о которых банкам нужно знать заранее. Сотрудникам кредитных организаций требуется время на освоение методики составления финансовой отчетности по этому направлению и изучение ее реализации в автоматизированной системе, — отметила Ольга Романовская, ведущий аналитик отдела банковского ПО RS-Bank компании R-Style Softlab. — Для того чтобы у банков не возникло сложностей, наша компания оказывает текущим и новым клиентам консультационную поддержку по выпуску данной отчетной формы».