Банк «Российский капитал» и BSS завершили внедрение новой системы ДБО частных клиентов

BSS и банк «Российский капитал» сообщили о переходе на новую систему дистанционного банковского обслуживания частных клиентов банка. Новый онлайн-банк построен на основе CORREQTS Retail ― решения компании BSS, соответствующего современным требованиям к онлайн-банкингу и уровню лидеров рейтинга эффективности интернет-банков и мобильных банков Markswebb Rank & Report.

В результате проекта расширена функциональность системы, интерфейс стал удобным и интуитивно понятным, появилось мобильное приложение для iOS и Android. Клиентам банка доступны новые дистанционные сервисы денежных переводов, платежей, открытия и пополнения вкладов, открытия счетов, поиска и оплаты начислений и платежей ГИС ГМП и ГИС ЖКХ, переводов с карту на карту.

Проект выполнялся согласно Agile, что способствовало достижению максимальной эффективности процессов и сплочению команды проекта, а также позволило внедрить и настроить систему в установленные сроки.

Объединенная команда специалистов BSS и банка «Российский капитал» выполнила доработки функциональности системы CORREQTS Retail v. 3.3 с мобильным клиентом на платформах iOS и Android, провела интеграцию с внутренними системами банка: АБС «Новая Афина», процессингом OpenWay Way4, внешним сервисом для оплаты услуг QIWI, государственными автоматизированными системами ГИС ГМП и ГИС ЖКХ. В качестве основного интеграционного механизма использовалось «Типовое Интеграционное Решение» (ТИР) Kомпании BSS для максимально быстрой и гибкой настройки маршрутов между системами.

«Сегодня системой ДБО пользуется порядка 20% частных клиентов банка. Благодаря переходу на новую технологическую платформу, функциональным мобильным приложениям и удобным интерфейсам, мы планируем существенно увеличить эту долю. Выбранная платформа позволяет реализовать растущие потребности наших пользователей и соответствовать тенденциями рынка», — отметила руководитель департамента розничного бизнеса банка «Российский капитал» Анжела Спокойнова.

«Мы рады выступить партнером изменений банка «Российский капитал» и его частных клиентов ― теперь клиентам стало проще и быстрее общаться с банком, ― отметил директор по продажам компании BSS Виталий Патешман. ― Банк получил новое ДБО на флагманской платформе BSS, а также мобильное приложение, соответствующее уровню ТОП 3 рейтинга Markswebb Rank & Report. Приложение позволяет выполнять большинство операций максимально быстро и удобно. В перспективе ожидается снижение нагрузки на операционные центры банка и соответствующее сокращение издержек».

Проект по развитию дополнительной функциональности продолжается: до конца 2017 года планируется выпустить ряд обновлений системы, содержащих усовершенствованные сервисы, а также удобный функционал погашения кредитов, p2p-переводы и так далее.