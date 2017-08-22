«Тинькофф Банк» внедряет в банкоматы систему распознавания лиц — это сделает банкоматы еще удобнее и безопаснее.

В программное обеспечение банкоматов «Тинькофф Банка» интегрирована платформа идентификации и верификации лиц LUNA компании VisionLabs и система видеонаблюдения iVideon. В банкоматах также установлена камера, которую можно одновременно применять и для видеонаблюдения, и для распознавания лиц. В будущем система распознавания лиц позволит повысить качество обслуживания, а также будет выполнять функции дополнительной защиты при проведении операций.

Внедрение функции будет происходить поэтапно, сейчас проект находится на этапе тестирования. В конце 2016 г. «Тинькофф Банк» уже внедрил LUNA в инфраструктуру и мобильные устройства сотрудников банка с целью подтверждения личности клиентов, внутреннего аудита и пополнения базы фотографий.

Первые банкоматы «Тинькофф Банка» установлены в Москве. В течение августа-сентября сеть будет расширяться, и банкоматы появятся в крупных торговых центрах Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Казани, Нижнего Новгорода, Краснодара, Ростова-на-Дону, Сочи, Самары, Уфы, Саратова, Омска, Красноярска, Воронежа и Новосибирска. Актуальная информация о расположении банкоматов представлена в мобильном приложении «Тинькофф».

Оливер Хьюз, председатель правления «Тинькофф Банка», отметил: «Последние несколько лет Тинькофф Банк диверсифицирует свою бизнес-модель и в дополнение к существующему кредитному бизнесу активно развивает бизнес текущих счетов. Оборот по расчетным картам Тинькофф уже более чем в два раза превышает оборот по кредитным. Наши клиенты активно пользуются расчетными картами как в рублях, так и в других валютах. У запущенного менее двух лет назад сервиса для малого и среднего бизнеса уже почти 200 тысяч клиентов. У нас значительно выросло количество клиентов, которым нужно снимать или вносить крупные суммы наличными в разных валютах. Поэтому запуск собственной сети банкоматов – полностью логичный для нас шаг: мы идем навстречу нашим клиентам и делаем их жизнь проще и удобнее. Банкоматы Тинькофф — самые продвинутые на российском рынке, так как они поддерживают работу с QR-кодами и в будущем будут использовать систему распознавания лиц. С помощью наших банкоматов можно единоразово снимать или вносить крупные суммы денег в рублях и в валюте. При этом, как и прежде, нашим клиентам будет доступно снятие денег в банкоматах других банков по всему миру без комиссии».

В банкоматах «Тинькофф Банка» доступны операции снятия наличных, пополнения счета, перевода денег другим пользователям и внесение платежей. Банкоматы работают с платежными системами Mastercard, Visa и МИР.

Банкоматы «Тинькофф» стали первыми в России, через которые можно работать с QR-кодами. Банкоматы «Тинькофф» поддерживают бесконтактные платежи: держатели бесконтактных карт Тинькофф Банка, а также пользователи сервисов Apple Pay, Android Pay и Samsung Pay могут использовать банкоматы для снятия наличных, пополнения счета и перевода денег другому пользователю одним касанием. Для клиентов других банков эти возможности доступны только для карт платежной системы Mastercard.