Модульбанк запустил сервис распознавания бумажных счетов со смартфона

Клиенты Модульбанка теперь могут создавать платежные поручения «в один клик»: для этого нужно только сфотографировать или отсканировать счет любой конфигурации. Сервис разработан совместно компаниями ABBYY и ITFB Group с использованием ABBYY FineReader Engine. Решение автоматически распознает банковские реквизиты, суммы, НДС из фотографий и сканированных образов документов. Таким образом, оплатить любой счет можно всего за несколько секунд.

Перед распознаванием фотография или скан проходят автоматическую обработку: изображение очищается от шумов, исправляется проекция, изображение поворачивается на нужный угол, повышается яркость и контрастность. Это дает возможность извлекать данные даже из изображений с низким разрешением, а потому клиенты могут использовать файлы, созданные на большинстве смартфонов и сканеров. Сервис обеспечивает обработку и распознавание практически всех известных графических форматов, в том числе — PDF. После распознавания клиенту остается только верифицировать данные.

«Мобильное приложение Модульбанка на платформах iOS и Android скачали более 38 тыс. клиентов по всей России, за последний год их число увеличилось на 240%. Сейчас около трети наших пользователей проводят большинство платежных операций через смартфон. Уверен, что с новой услугой их станет значительно больше, ведь теперь оформить любую платежку в нашем приложении не составит особого труда», — сказал Андрей Вариков, директор центра разработки Модульбанка.

Проект был реализован в сжатые сроки — всего за 25 дней. Компания ABBYY предоставила ядро системы, а ITFB Group разработала логику извлечения данных. Специалисты ITFB Group также установили решение на оборудовании банка и обеспечили необходимые механизмы для интеграции сервиса с внутренними системами и сервисами дистанционного обслуживания клиентов.