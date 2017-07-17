МТС запустила услугу онлайн-кредитования

МТС и «МТС-Банк» объявили о запуске сервиса по кредитованию для клиентов интернет-магазина МТС при условии самовывоза «Кредит без переплаты».

Основным преимуществом услуги является возможность подать кредитную заявку на сайте shop.mts.ru и получить онлайн-решение «МТС-Банка» в течение нескольких минут. Сразу после формирования заказа в интернет-магазине МТС клиенту будет предложено заполнить анкету (ФИО, телефон, адрес электронной почты, паспортные данные), которая отправляется в «МТС-Банк». Имея на руках одобренную банком заявку на кредит, клиент может идти в салон МТС, чтобы забрать свою покупку, предъявив паспорт.

Точный размер ежемесячного платежа по кредиту будет автоматически рассчитан и указан в онлайн-магазине МТС с учетом первоначального взноса, срока кредита и добровольных услуг страхования. Сервисом могут воспользоваться не только абоненты МТС или клиенты «МТС-Банка», но и все желающие.

«Покупки через интернет-магазин МТС становятся всё более популярными: за год количество совершенных транзакций увеличилось на 11,2%, при этом самая быстрорастущая категория товаров – смартфоны дороже 40 тысяч рублей. Мы учли эту динамику и усовершенствовали услугу предоставления кредита без переплаты, которая ранее была доступна только при обращении в розничные салоны МТС. Теперь клиентам не нужно тратить время на посещение отделения банка для заявки на кредит, тем самым откладывая долгожданный момент получения покупки. Мы уверены, что предложение поспособствует как росту среднего чека в интернет-магазине, так и привлечет новую аудиторию в офлайн-розницу МТС», – сказал вице-президент по продажам и обслуживанию МТС Кирилл Дмитриев.

«Мы запустили онлайн-кредитование для физических лиц. Это новый канал кредитования для МТС Банка. Теперь любой желающий сможет практически в режиме реального времени получить решение по кредиту от Банка на товары в интернет-магазине МТС. Банк планирует увеличить кредитный оборот в онлайн-канале до 10% от общего объема выдач в розничной сети МТС», − сказал заместитель председателя правления, руководитель розничного блока «МТС-Банк» Эдуард Иссопов.