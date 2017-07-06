«РТ Лабс» станет поставщиком голосовой биометрии для Сбербанка

«РТ Лабс» (ГК «Ростелеком») объявила о победе в открытом конкурсе Сбербанка по выбору поставщика программного обеспечения для голосовой биометрии и внедрения данного программного обеспечения для нужд банка. Создаваемая «РТ Лабс» система предназначена для оптимизации процесса аутентификации клиентов и сотрудников Сбербанка в Едином Распределенном Контактном центре банка.

Голосовая биометрия будет реализована в качестве дополнительного метода проверки подлинности данных клиентов, что позволит оптимизировать трудозатраты сотрудников банка и процессы самообслуживания в IVR, повысить качество обработки звонков при обращении в контакт-центр и уровень удовлетворенности клиентов телефонным обслуживанием за счет сокращения количества предоставляемых данных, усилить меры безопасности и минимизировать риски мошенничества.

В систему будет внедрена технология определения личности по голосу, разработанная ЦРТ. В отличие от традиционных способов повышения безопасности, решение исключает предоставление паролей, ключевых слов и кодов для подтверждения личности пользователя. Технология существенно сокращает риски несанкционированного доступа к финансовым данным. Надежность алгоритмов подтверждена победами Группы ЦРТ в международных испытаниях, проводимых NIST и другими международными организациями.

«Решение основано на технологии глубоких нейронных сетей, что позволяет не только обеспечить высокую точность, но и устойчивость к изменениям голоса и окружающих условий. В состав решения входит также детектор «попыток взлома» через имитацию речевых образцов. Внедрение данной технологии - часть большого пути по созданию естественного безопасного интерфейса общения человека с информационными системами», - сказал Дмитрий Дырмовский, генеральный директор Группы ЦРТ.

«РТ Лабс», выступая центром компетенции по разработке и сопровождению высоконагруженных информационных систем Электронного Правительства и Национальной Биометрической Платформы, прошла технологические испытания, организованные Сбербанком для квалификации поставщиков биометрических решений. Компания располагает экспертизой и ресурсами для создания биометрических решений и готова применить свой опыт для разработки системы голосовой идентификации и аутентификации клиентов Сбербанка - инновационного и ключевого в своем роде решения, старт которого откроет новые горизонты технологических возможностей и разработок для отрасли, в целом», - отметил Михаил Бондаренко, генеральный директор «РТ Лабс».

«Команда «РТЛабс», ответственная за развитие биометрических технологий, показала высокий уровень профессионализма в области развития инновационных способов удаленной идентификации с применением биометрических технологий, что позволило нам победить в открытом конкурсе Сбербанка», - отметил Иван Беров, директор программ Центра стратегических инноваций «Ростелекома».