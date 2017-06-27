Сбербанк и УФССП по Тюменской области реализовали систему безналичных платежей

«Западно-Сибирский банк» Сбербанка и Управление Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области заключили договор на обслуживание расчетов по банковским картам для оплаты долгов по исполнительным производствам. Теперь с помощью POS-терминалов можно уплатить задолженность по исполнительным производствам УФССП с помощью любой банковской карты Visa, MasterCard, «Мир», China UP. Оборудование банка поддерживает технологию бесконтактных платежей NFC. В оплату принимаются как дебетовые, так и кредитные карты, рассказали CNews в Сбербанке.

Первые 4 терминала уже переданы для работы сотрудникам УФССП. Всего в Тюменской области будет установлено порядка 30 таких POS-терминалов.

«Мы стараемся идти в ногу со временем, внедрять инновационные сервисы обслуживания. Установка мобильных терминалов в наших подразделениях позволит жителям региона уплачивать долги по исполнительным производствам при помощи банковских карт. Уверены, что это позволит повысить собираемость штрафов», — считает главный судебный пристав Тюменской области Кабдула Хайдаров.

«В рамках развития комплексной программы “Безналичный мир” Сбербанк реализует сервисы безналичных платежей совместно с крупнейшими государственными ведомствами и учреждениями. Запуск проекта с Управлением Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области позволит жителям региона уплачивать долги и штрафы современным, удобным и быстрым способом», — добавил заместитель председателя «Западно-Сибирского банка» Сбербанка Арсений Белоглазов.