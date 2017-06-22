«Промсвязьбанк» запустил новый сервис онлайн-конверсии для компаний

«Промсвязьбанк» анонсировал запуск сервиса конверсионных операций для крупных российских компаний. Клиентам банка теперь доступна возможность торговать валютой по рыночному курсу с зачислением средств, полученных в результате конвертации, в режиме реального времени. Заключения дополнительных договоров брокерского обслуживания не требуется.

Сервис конверсии интегрирован в интернет-банк и в IT–инфраструктуру ПСБ, что обеспечивает высокую скорость зачисления средств и позволяет предприятиям не только быстро конвертировать валюту, но и проводить платежи по внешнеторговому контракту, погашению кредита и другим хозяйственным операциям. Новое решение снижает до возможного минимума не только денежные, но и временные издержки клиентов.

«Новый сервис конвертации валют практически не имеет аналогов на российском рынке, — отметил заместитель руководителя корпоративного блока Промсвязьбанка Александр Мещеряков. — Система специально разработана для крупных компаний и полностью интегрирована в процессы банка. Мы планируем расширить функционал и добавить возможность заключения сделки по желаемому курсу, по курсу «на завтра», по курсу дилера, заключения сделки со стандартизованными деривативами, возможность работы с RFQ. Таким образом, закроем практически все потребности непрофессионального участника финансовых рынков».

Клиенты получают онлайн-доступ к рыночным котировкам 14 валютных пар, в том числе редких: рубль — чешская крона, рубль — польский злотый. В ближайшее время появятся рубль — казахский тенге и рубль — белорусский рубль.