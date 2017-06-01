«Промсвязьбанк» запускает сервис оплаты по фотографии счета

«Промсвязьбанк» объявил о запуске нового сервиса для пользователей интернет-банка PSB Online. Теперь для автоматического создания платежных поручений клиентам малого и среднего бизнеса достаточно загрузить фотографии и сканы счетов.

Чтобы воспользоваться новой услугой, пользователю нужно войти в личный кабинет PSB Online на сайте банка и загрузить фотографию счета. Система автоматически распознает, извлечет из документа и заполнит до 17 полей, в том числе сумму платежа, КПП плательщика, ИНН получателя, БИК, код ОКАТО и т.д. Также для удобства пользователя в интернет-банке на один экран выводятся скан счета и уже заполненное платежное поручение. Клиенту нужно только сверить реквизиты и подписать платежный документ.

Для точного и быстрого распознавания «Промсвязьбанк» использует технологии компании Abbyy – ведущего разработчика решений в области интеллектуальной обработки информации. С помощью Abbyy FineReader Engine система предварительно обрабатывает изображения для улучшения качества. Затем Abbyy FlexiCapture извлекает данные из документа и вносит их в нужные поля формы в личном кабинете. Сейчас сервис обрабатывает информацию в 7 распространенных форматах: BMP, PNG, JPEG, JPEG 2000, JPG, TIFF и PDF.

«Около 97% наших клиентов в сегменте малого и среднего бизнеса проводят транзакции через интернет-банк. Мы рады предоставить им сервис, который поможет расплачиваться с контрагентами быстрее и удобнее, сэкономив время на перепечатке реквизитов. Автоматическое распознавание документов также позволит избежать ошибок ручного ввода», – сказал Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса «Промсвязьбанка».