Факторинговая площадка FactorPlat переходит на электронные УПД

Электронная факторинговая площадка FactorPlat объявила о переходе на универсальные передаточные документы, на основе которых поставщики торговых сетей будут получать финансирование. Электронные УПД заменят привычные электронные счета-фактуры и позволят в среднем сократить расходы компаний на документооборот, сообщили CNews в FactorPlat.

Переход FactorPlat на УПД связан с нововведениями в российском законодательстве. В бумажном виде универсальные передаточные документы существует уже несколько лет, но с 1 июля этого года электронные УПД станут обязательными для всех компаний и организаций, использовавших ранее другие юридические значимые документы в электронном виде.

Поскольку все факторинговые сделки на FactorPlat идут на основе обмена электронными документами, заверенными электронной подписью ответственного лица, основным рабочим документом станет УПД.

FactorPlat даёт возможность дебитору упорядочить факторинговые сделки, автоматизировать контроль за ними, повысить их безопасность и снизить возможные риски, возникающие при судебных разбирательствах. Поставщики же получают финансирование по привлекательной стоимости от факторов в связи с нивелированием рисков буквально в день отгрузки.

За первый квартал 2017 г. на FactorPlat профинансировано 80 тыс. поставок в розничные торговые сети. По данным компании, доля одобрения сделок со стороны факторов составила 89%. Объём проведённого финансирования за этот период достиг объёма в p9,3 млрд. Через электронную факторинговую площадку работают более 400 поставщиков. К сервису подключены 32 фактора, среди которых — «Промсвязьфакторинг», «Сбербанк-факторинг», «ВТБ-факторинг», Транскапиталбанк, «Открытие-факторинг» и банк «ФК Открытие, «Прайм» и другие.

«Использование УПД в электронном факторинге — оправданный шаг на пути к ещё большему расширению практики использования EDI в сфере финансирования цепочек поставок. Один универсальный передаточный документ заменяет сразу несколько электронных документов прежнего формата и поэтому стоит дешевле, — пояснил Вячеслав Зюба, руководитель проекта FactorPlat. — Поставщики сетей смогут одновременно экономить и свои деньги, и ресурсы, тратящиеся на обработку документации».