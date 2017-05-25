Сбербанк выходит на рынок электронной медицины: покупка контрольного пакета акций DocDoc.ru

Сбербанк объявил о закрытии сделки по приобретению контрольного пакета акций в компании DocDoc.ru, игроке российского рынка цифровой медицины. В результате сделки Сбербанк получит 79,6% акций в компании; оставшаяся доля принадлежит основателю компании и её ключевому менеджменту. Сделка была закрыта после получения разрешения Банка России, сообщили CNews в Сбербанке. Ожидается, что влияние данной инвестиции на достаточность капитала группы Сбербанк составит менее 0,01%.

Приобретение DocDoc.ru является важным шагом в реализации стратегии Сбербанка по построению цифровых экосистем, направленных на широкое удовлетворение потребностей клиента, подчеркнули представители финансового учреждения.

По мере дальнейшего развития законодательного регулирования в сфере цифровых медицинских сервисов компания DocDoc.ru планирует стать полноценной e-health-платформой, которая будет объединять в себе такие сервисы, как телемедицина, медицинская карта, второе мнение, доставка лекарств и др.

Главная цель создания e-health-платформы — развитие открытой и доступной экосистемы для удобного взаимодействия врачей, клиник, страховых компаний, аптек, других участников медицинского рынка и граждан — как клиентов Сбербанка, так и клиентов других банков.

Группа Сбербанк не планирует самостоятельно оказывать медицинские услуги, создавать собственные медицинские клиники и конкурировать со своими клиентами — медицинскими организациями или страховыми компаниями, а намерена предоставить им инструмент для прозрачного взаимодействия как друг с другом, так и с гражданами. Работа экосистемы будет направлена на развитие отрасли здравоохранения России, открывая возможности по снижению стоимости услуг и значительному улучшению их качества, подчеркнули в Сбербанке.

«Здоровье — главное богатство любого человека, — заявил президент, председатель Правления Сбербанка Герман Греф. — Мы создаём экосистему, которая послужит основой нового качества и доступности услуг здравоохранения в нашей стране. Менеджмент DocDoc.ru добился впечатляющих результатов, самостоятельно построив лидера рынка с нуля. Мы убеждены, что в сотрудничестве с группой Сбербанк компания сможет достичь всех целей и раскрыть масштабный потенциал своего развития».

Основатель DocDoc.ru и генеральный директор компании Дмитрий Петрухин отметил: «Сбербанк за считаное количество лет доказал, что превращение из сберегательной кассы в современный финансовый институт и бренд номер один в стране возможно. Уверен, что благодаря новым возможностям вместе со Сбербанком мы сделаем серьёзный прорыв на рынке медицины, предоставляя пациентам доступ к лучшим в мире медицинским практикам и помогая клиникам и клиентам находить друг друга, обеспечивая страховые компании и других участников рынка платформой взаимодействия, внедряя первоклассные сервисы цифрового здравоохранения».

Компания «ДокДок» предоставляет онлайн-сервис записи к врачу, доступный через веб-сайт и мобильное приложение, позволяющий выбирать врача на основе его внутреннего рейтинга, отзывов пользователей, расположения клиники, цены, а также возможного времени приёма. Компания основана в 2011 г. и на текущий момент занимает около 60% рынка в России. С момента основания сервисом воспользовалось более 700 тыс. клиентов, записавшись более чем к 30 тыс. врачей.

Компания CMS (Россия) выступила юридическим консультантом Сбербанка по сделке, а компания EY (Ernst&Young) — финансовым консультантом.