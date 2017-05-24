PayOnline запустил новый инструмент для продажи товаров и услуг в кредит онлайн

Процессинговый центр PayOnline анонсировал запуск нового инструмента — Instant Credit, позволяющего моментально продавать товары и услуги в кредит онлайн. Внедрение продукта продиктовано его востребованностью на рынке, сообщили CNews в PayOnline.

Другим аспектом запуска Instant Credit в e-commerce является тот факт, что в интернете возможность покупки в кредит доступна на малом количестве сайтов и чаще всего сводится к редиректу на форму заявки на кредитную карту.

Для использования решения продавцу не нужно заключать договор с кредитной организацией, достаточно стандартного договора с PayOnline. Подключение Instant Credit доступно без подключения других платежных инструментов. Финансовые условия для продавца не зависят от ставки кредита, полученного покупателем, и соответствуют ставке на интернет-эквайринг: от 1,1% до 2,9%, рассказали в процессинговом центре.

«Мы ожидаем, что использование нового способа приема платежей позволит нашим клиентам увеличить не только объемы продаж, но и величину среднего чека. Решение будет особенно актуально для интернет-магазинов цифровой и бытовой техники, туристических агентств, образовательных учреждений и других предприятий со средним и высоким средним чеком, — считает директор по продуктам PayOnline, Мария Горячева. — Важно донести до покупателя информацию о возможности покупки в кредит в момент выбора товаров. Кнопка “Купить в кредит” должна быть размещена на странице каждого товара, а не скрыта от покупателя до момента выбора способа оплаты, ведь психология поведения покупателя и, соответственно, итоговый состав его “корзины” в значительной мере зависят от того, платит пользователь сейчас или покупает товар в кредит».

Для подключения Instant Credit клиентам PayOnline необходимо сообщить о желании подключить инструмент личному менеджеру и интегрировать на сайт кнопку «Купить в кредит». Подключение будет произведено за один день без подписания дополнительных документов. Клиентам других платежных сервисов потребуется заключить стандартный договор с PayOnline и провести техническую интеграцию, которая позволит принимать платежи не только в кредит, но и по банковским картам, с электронных кошельков, через MasterPass и Apple Pay.