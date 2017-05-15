УК «Открытие» интегрировала свои продукты в онлайн

Управляющая компания «Открытие» объявила о том, что одной из первых на рынке доверительного управления полностью интегрировала свои продукты в онлайн-среду. Теперь у клиентов компании есть возможность открыть индивидуальный инвестиционный счет, оформить индивидуальное доверительное управление или купить ПИФы без посещения офисов «Открытия».

УК «Открытие» разработала удобный интерфейс личного кабинета, который позволяет клиентам проходить удаленную идентификацию и дистанционно покупать любые продукты компании. Покупка любого продукта компании через интернет займет не больше 5 минут, для этого достаточно через сайт управляющей компании пройти авторизацию на портале gosuslugi.ru, и подтвердить подписание всего комплекта документов sms-кодом.

«Одной из важнейших задач для УК «Открытие» является развитие электронных каналов продаж и современных информационных технологий, которые уже сегодня позволяют любому человеку из любой точки мира максимально быстро и надежно инвестировать свои денежные средства, – отметила генеральный директор УК «Открытие» Виктория Денисова. – Запуск данного проекта с удаленной идентификацией дает нам расширенный доступ к клиентам с открытого рынка. Теперь любой пользователь портала gosuslugi.ru, а это более 25 млн человек, может купить наши продукты не выходя из дома».

Следующий шаг в этом направлении – запуск регистрации через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). В компании также планируют запустить сервис – электронный помощник, который будет подбирать оптимальные для клиента инструменты инвестирования, в зависимости от его целей и задач. .