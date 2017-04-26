«ЮниКредит Банк» внедрил решение Misys для автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках

Компания RBtechnologies завершила внедрение в «ЮниКредит Банке» решения по автоматизации функций бэк-офиса казначейства на финансовых рынках Misys FusionCapital Kondor+ TradeProcessing (K+TP). Благодаря внедренной системе банк запустил продуктовую фабрику по операциям на валютном, денежном рынках и рынке производных финансовых инструментов, функционал которой обеспечивает оформление и учет всех видов сделок, заключаемых финансовым учреждением на российском и международном финансовых рынках, сообщили CNews в RBtechnologies.

Важнейшим архитектурным решением в этом внедрении стало отделение бэк-офисных функций от бухгалтерского учета и выделение отдельного трансформационного слоя на основе решения Accounting Engine, которое приняло на себя основную функцию обеспечения процесса автоматизации российского бухгалтерского учета, отметили в компании.

Сотрудники RBtechnologies выполнили все основные проектные функции в части автоматизации операций на финансовых рынках: разработали бизнес-требования к внедрению системы Misys K+TP; выполнили настройку бизнес-функций новой системы; разработали модели данных новых витрин хранилища данных с учетом требований по составу показателей, необходимых для подготовки всех видов отчетности, обеспечив «преемственность», оптимизацию и развитие системы формирования отчетности; настроили правила генерации учета в Accounting Engine; произвели «бизнес-интеграцию» и необходимые доработки Misys K+TP, Accounting Engine, корпоративного хранилища данных и смежных систем; организовали приемные испытания.

По отзыву «ЮниКредит Банка», ключевыми результатами внедрения системы Kondor+Trade Processing стали: сокращение количества систем, используемых для обеспечения учета операций на финансовых рынках; снижение трудозатрат на обработку сделок; ускорение обработки сделок (по отдельным видам сделок — в несколько раз) благодаря оптимизированным бизнес-процессам; обеспечение регулярного выпуска новых продуктов и функций без расширения штата сотрудников; снижение операционных рисков с одновременным повышением качества обработки операций на финансовых рынках.

По итогам проекта в банке был прекращен параллельный ручной ввод сделок во фронт-офисную и бэк-офисную системы, внедрена автоматическая реконсиляция Front-vs-Back. Реализован внутрисистемный учет генеральных соглашений и рамочных договоров (ISDA, RISDA, межбанковских соглашений по FXММ и др.) с целью автоматического анализа и учета условий соглашений в процессе обработки сделки: от проверки факта наличия подписанного соглашения и соответствия типа сделки его условиям до автоматического формирования подтверждения контрагенту в соответствующем формате (SWIFT/PDF).

В то же время, реализованы: автоматические бэк-офисные функции контроля; STP-процессы обработки биржевых операций, а также ряда конверсионных и депозитных операций, в результате чего операционисты рассматривают только операции с Exceptions (с отклонениями от заданных параметров), что обеспечило снижение трудозатрат и увеличение доступного времени на разбор сложных ситуаций.

Автоматизировано формирование репозитарной отчетности в НРД на основании сделочной информации, системы учета генеральных соглашений и рамочных договоров. Полностью автоматизирован бухгалтерский учет операций на финансовом рынке в соответствии с требованиями Банка России, а также внутренний учет профессионального участника (39-ФЗ).

Misys FusionCapital К+ТР интегрирована с мастер-системой ведения клиентской информации, что обеспечило ре-использование клиентской информации внутри системы (обновление в режиме онлайн) и, как следствие, автоматизацию учета сроков действия налоговых освобождений клиентов-нерезидентов, решений ФНС и других существенных клиентских данных. Реализована возможность формирования отчетов из системы К+ТР (аудит, статистика) для использования бэк-офисом и другими подразделениями банка.

При этом снижены сроки внедрения новых продуктов. По информации «ЮниКредит Банка», фактически за первые 2 месяца после внедрения системы выведены на рынок 2 новых продукта.

Оптимизированы процессы регистрации, передачи и хранения информации, необходимой для аналитических целей банка, а также для внедрения новых стандартов отчетности (МСФО). Например, анкетирование продуктов финансового рынка по новому стандарту IFRS9.

В результате внедрения решения Misys FusionCapital К+ТР банк получил возможность работы с полным набором финансовых инструментов, используемых банком на российском и международном рынке, оптимизировал функции контроля над операционными рисками, обеспечил возможность установки средств контроля на каждом этапе обработки сделок.

По мнению представителей RBtechnologies, привычная для российского банковского рынка «сквозная» ИТ-архитектура, когда российский бухгалтерский учет встраивается в каждую бэк-офисную систему, обслуживающую операционный бизнес, стала тормозить своевременную реакцию банков на изменения внешней среды — «вызовы» рынка или изменения требований со стороны регуляторов. «Хорошим тоном и насущной необходимостью на меняющемся рынке является открытая архитектура, представляющая собой связанный набор независимых функций — сервисов — и предоставляющая банку свободу внедрений и изменений систем и продуктов. “ЮниКредит Банк” одним из первых на российском рынке реализовал такую архитектуру на практике», — указали в компании.

Как отмечается, основная сложность трансформационной программы по внедрению новых систем была связана с их настройкой в соответствии с «вызовами» современного бизнеса, требованиями бизнес-подразделений, настройкой учета в соответствии требованиями регуляторов, доработкой корпоративного хранилища данных для сбора в «единую область правды» данных от новых систем и выстраивания интеграционных потоков. И эту сложную часть работы взяла на себя проектная команда RBtechnologies в тесном сотрудничестве с командой «ЮниКредит Банка».

«Такой сложный комплексный проект, как внедрение Misys K+TP в “ЮниКредит Банк”, который включал в себя изменение, настройку и интеграцию всех смежных систем, доработку хранилища данных и системы автоматизации учета обязательной отчетности, потребовал высоких стандартов компетенций у наших экспертов и проектных менеджеров, так и у сотрудников со стороны заказчика. И я уверен, что в этом сложнейшем внедрении мы взяли новую высоту качества совместной проектной работы», — заявил Константин Зубов, управляющий партнер RBtechnologies.