R-Style Softlab представила чат-бот для финансовых организаций

R-Style Softlab объявила о выпуске чат-бота — промышленной системы удаленного многоканального обслуживания физических и юридических лиц, реализованной в привычном и удобном для клиента формате чата. Как рассказали CNews в компании, решение RS-Bot позволит финансовым учреждениям автоматизировать прием входящих запросов и оптимизировать работу call-центров.

RS-Bot представляет собой приложение, которое в интерактивном режиме обрабатывает запросы клиентов банка и может быть встроено в популярные мессенджеры, социальные сети или сайт кредитной организации. Таким образом, для доступа к банковским услугам с помощью чат-бота достаточно иметь любое устройство с выходом в интернет.

Система обладает высоким качеством распознавания запросов клиента, которое достигается за счёт глубокого языкового анализа, в частности морфологического разбора, лемматизации, разбиения на лексемы, а также применения корпусной лингвистики и многого другого. Диалог с клиентом ведется при помощи гибко настраиваемого механизма операций, созданного на основе стандарта BPMN. При этом реализация не является отдельным функциональным блоком со сложной структурой данных и специальными инструментами управления, что бережет вычислительные ресурсы банка.

Использование BPMN дало возможность оснастить дистрибутив продукта целым набором базовых вариаций диалогов. В зависимости от своих целей банки смогут выбирать те, что представляют для них наибольшую ценность, и применять для нужной операции. Наличие платформы позволит сотрудникам кредитных организаций своими силами выполнять тонкую настройку системы и дорабатывать необходимые процедуры и функции.

Решение позволяет клиентам финансовых учреждений в круглосуточном режиме осуществлять самые востребованные банковские операции: узнавать контактную информацию и сведения о счетах и картах, открывать и закрывать вклады и депозиты, осуществлять платежи, обменивать валюту и пр. При этом чат-бот может быть использован в качестве альтернативного SMS-сообщениям экономически выгодного канала для подтверждения операций по двухфакторной модели аутентификации.

RS-Bot позволяет значительно улучшить качество сервиса за счёт управления очередями входящих запросов, параллельного обслуживания нескольких физических лиц и персонализированного подхода к каждому из них. Также решение в случае невозможности автоматического выполнения запроса передает управление онлайн-консультанту, при этом оператор получает от бота информационную поддержку при взаимодействии с клиентом.

«Технология чат-ботов в настоящее время активно развивается не только в финансовом секторе, но и в других сферах: страхование, медицинские услуги, интернет-магазины и т.д., — отметил Лев Френкель, заместитель генерального директора R-Style Softlab. — Этому способствует растущая популярность мессенджеров, особенно у молодого поколения, которое предпочитает общаться и решать свои проблемы путем отправки коротких сообщений вместо телефонных звонков. Таким образом, внедрение чат-ботов позволит организациям не только оптимизировать свои расходы и повысить качество обслуживания клиентов, но и привлечь новую, молодежную аудиторию».