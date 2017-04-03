ВТБ24 «выращивает» искусственный интеллект для мониторинга бизнес-процессов

ВТБ24 объявил о том, что в рамках реализации стратегии цифровой трансформации одним из первых на рынке применил искусственный интеллект в ИТ-ландшафте: построил единую комплексную систему мониторинга (КСМ) критичных бизнес-процессов и ИТ-инфраструктуры. Как рассказали CNews в банке, «искусственный интеллект» КСМ ВТБ24 позволяет настроить множество зависимостей и просканировать всю IT-инфраструктуру банка, обнаружить узкие места и выявить точки, потенциально приводящие к отказу компонентов. Система обладает богатым инструментарием и множеством аналитических возможностей, она проактивна: предупреждает о потенциальных проблемных событиях.

Под контроль мониторинга поставлена вся инфраструктура банка – более 2,5 тыс. серверов, сети передачи данных, базы данных, компьютерные и операционные системы. В результате внедрения КСМ в ВТБ24 изначально на него поставлены 12 ключевых бизнес-процессов (в 2017 году их будет 50 из 250), 5 бизнес-операций и 27 обеспечивающих их информационных систем банка. Проект охватил частных и корпоративных клиентов, продажу банковских услуг, дистанционное обслуживание, а также ИТ-инфраструктуру, обеспечивающую предоставление услуг более чем 10 млн клиентов и деятельность более чем 30 тыс. сотрудников ВТБ24.

«Для банковского бизнеса IT и надежно работающая инфраструктура – важнейшие составляющие, обязанность которых - централизованно контролировать все процессы, обеспечивать их бесперебойную работу, доступность и высокое качество сервисов. Именно для этого мы и построили КСМ на базе решений компании HPE», - сказал Сергей Русанов, член правления, директор департамента банковских и информационных технологий ВТБ24.

КСМ позволяет выявлять 95% инцидентов еще до начала массовых обращений клиентов, сократить время оповещения службы эксплуатации об аварийной ситуации на 30%, снизить длительность устранения инцидентов по бизнес-критичным приложениям на 10%, позволяет моментально понять причину сбоя и обнаружить место, куда необходимо перебросить силы IT.

После внедрения системы время реагирования на сложные ситуации сократилось на 20-30 минут.

Комплексная система мониторинга ВТБ24 признана одной из лучших практик в Группе ВТБ, и уже принято решение о ее внедрении во всю объединенную структуру Группы в 2018 году.