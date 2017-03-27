«АК Барс» банк запустил на портале госуслуг РТ сервис перевода средств с карты на карту

«АК Барс» банк совместно с Министерством информатизации и связи РТ запустил на портале государственных и муниципальных услуг республики Татарстан сервис безналичных переводов денежных средств с карты на карту.

Как рассказали CNews в «АК Барс» банке, перевод доступен держателям карт всех российских банков и прост в использовании. Для совершения операции нужно знать номер карты получателя и реквизиты карты отправителя (номер карты, срок действия, код безопасности CVC2/CVV2). Средства, как правило, поступают моментально (срок зачисления денежных средств зависит от банка-эмитента, выпустившего карту получателя и может доходить до нескольких дней). При этом безопасность переводов и сохранность ваших конфиденциальных данных гарантирована.

Комиссия за операцию составляет 1,7% от суммы перевода, минимум 60 руб. Сумма с учетом взимаемой комиссии рассчитывается автоматически.

«Сейчас в России продолжается активная фаза развития банковских P2P-платежей (от пользователя пользователю), и важно, чтобы на портале государственных услуг Татарстана, где сейчас населением республики совершается большинство ключевых платежей, была предоставлена возможность перевода с карты на карту. Думаю, этот сервис будет востребован и быстро наберет популярность», — считает Наталия Артемьева, директор дирекции по развитию клиентского сервиса «АК Барс» банка.