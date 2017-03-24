Infinbank запускает комплекс ИТ-проектов «Реновация»

Infinbank (Узбекистан) объявил о планах развития бизнеса с помощью запускаемого в банке с марта 2017 г. комплекса ИТ-проектов «Реновация» в области управления взаимодействием с клиентами, внедрения кредитного конвейера, разработке единого корпоративного информационного хранилища данных. Как рассказали CNews в банке, главным подрядчиком выбрана компания «Сапран».

В планах Infinbank - дальнейшее увеличение своих кредитных и инвестиционных возможностей. Проект «Реновация» призван автоматизировать процесс взаимодействия с клиентами, процессы формирования оптимального кредитного предложения, формирования и хранения клиентского досье. Проектом предусмотрены также решение задач бюджетирования, отчетности и визуализации ключевых показателей на информационных панелях руководителей, доступных на любых устройствах – от ПК до мобильных устройств.

Длительность проекта внедрения новой информационной инфраструктуры Банка составит 2 года.

Первоочередные цели, которые ставит перед собой Infinbank включают создание единого места правды – корпоративного хранилища данных (КХД), объединяющего в себе все исторические данные и данные всех учетных систем Банка. КХД призвано обеспечить любые информационные потребности Бизнеса самыми полными и достоверными данными не только в разрезе текущих операций, но и в глубокой исторической ретроспективе.

Проект обеспечит предоставление ответственным сотрудникам банка инструмента оперативного контроля за критичными отклонениями бизнеса для своевременного принятия управленческих решений, формирование сводной отчетности по различным направлениям деятельности Банка, в том числе и для целей развития мобильного банка, обеспечение контроля и прозрачности процесса обработки продуктовых заявок, а также повышение эффективности взаимодействия с клиентом с момента его первичного обращения до заключения договора с ним.

Общей целью проекта является максимальное исключение влияния «человеческого фактора» на информацию, используемую при принятии ежедневных стратегических и управленческих решений каждым сотрудником банка, какую бы должность он не занимал. Система призвана не только повысить взаимосвязь оперативного планирования со стратегией бизнеса, но и создать единое информационное пространство с достоверными данными, формализовать бизнес-процессы и обеспечить их прозрачность.