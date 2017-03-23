В «Интернет-банке» «Русского Стандарта» теперь можно заказать официальные документы

Теперь в «Интернет-банке» «Русского Стандарта» можно заказать и получить официальные документы. Сегодня в рамках этой услуги клиенты в «Интернет-банке» могут оформить следующие справки: «Об отсутствии задолженности», «О доступном остатке» (подходит для предоставления в посольство/по месту требования), «Справку о текущем состоянии потребительского кредита». Сделать это можно в режиме онлайн в течение нескольких минут и двух кликов, не посещая отделения банка, без очередей и ожидания. При этом плата за предоставление услуги не взимается, сообщили CNews в «Банке Русский Стандарт».

Оформить справку просто — достаточно перейти по ссылке «Заказать справку» из раздела «Услуги и сервисы». Выбранная клиентом справка направляется на его e-mail. Перечень предоставляемых дистанционным образом справок будет постоянно расширяться. Таким образом «Русский Стандарт» закладывает основу для будущей трансформации своего «Интернет-банка» в полноценный электронный офис, предоставляющий весь спектр банковских услуг дистанционно без обращения в офис, отметили в банке.

«Дистанционный сервис от “Банка Русский Стандарт” — по-настоящему проактивный, он, с одной стороны, индивидуален: его можно настроить с учетом потребностей конкретного пользователя. С другой стороны, он отвечает всем требованиям рынка. А в будущем мы надеемся, что он полностью заменит офисное обслуживание», — отметила Елена Петрова, директор департамента транзакционного бизнеса «Банка Русский Стандарт».