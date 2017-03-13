ОТР провела ИТ-аудит и разработала ИТ-стратегию для Hamkorbank

Компания ОТР провела ИТ-аудит и по его результатам разработала ИТ-стратегию для АКБ Hamkorbank — коммерческого банка Узбекистана с участием иностранного капитала. Его зарубежные инвесторы (европейские акционеры), оценив уровень развития ИТ, рекомендовали проведение полноценного ИТ-аудита с последующим практическим использованием стандартов CobIT и ITIL, сообщили CNews в ОТР.

«Владельцы и руководство Hamkorbank столкнулись с ситуацией, когда одного эволюционного развития недостаточно и необходимо переводить ИТ на путь развития, обеспечивающий поддержку достижения стратегических целей и задач всего банка. Для реализации рекомендаций инвесторов и преодоления проблем банку нужно было начать с проведения ИТ-аудита: выявить соответствие текущего состояния ИТ стратегическим планам территориального и бизнес-развития банка и создать актуальную ИТ-стратегию, которая решала бы не только классические задачи, но и позволяла бы быстро (в течение нескольких дней) выводить на рынок новые банковские услуги (time to market) при изменении нормативной базы», — рассказали в ОТР.

Таким образом, главные цели ИТ-стратегии для Hamkorbank были определены так: технологическая поддержка планов развития; готовность к изменению рыночной ситуации.

Стратегия развития ИТ также обязательно должна учитывать текущий уровень технологий в банке для максимального использования уже сделанных инвестиций в технический парк, серверное и коммуникационное оборудование и в прикладные решения, соотноситься с кадровым потенциалом, финансовыми возможностями банка и нормативно-правовой базой.

Главной особенностью проекта стало специфичное и динамично меняющееся банковское законодательство Узбекистана, которое сильно влияет на технологии. Например, системы класса АБС (core system) могут разрабатываться, оптимизироваться и поддерживаться только национальными разработчиками, пояснили в компании. «Российские АБС не соответствуют законодательству страны по бухучёту, отчётности, платёжным форматам. Вместе с тем, последние решения Правительства и Центрального банка Узбекистана говорят о том, что республика становится на путь более интенсивного развития банковского дела и расширения числа услуг, оказываемых населению и организациям страны, и банк хочет и должен быть готовым к новым экономическим и конкурентным задачам», — отметили в ОТР.

Проект по ИТ-аудиту и разработке ИТ-стратегии стартовал в октябре 2016 г. и был завершен в конце декабря этого же года.

Основными этапами проекта стали: анализ стратегии развития бизнеса, проведение интервью, изучение основных и вспомогательных процессов деятельности банка; аудит информационных систем и технологий банка для определения их соответствия стратегии развития; сдача результатов ИТ-аудита — аудиторы рассказывают обо всех выявленных недостатках и особенностях; разработка и последующая презентация ИТ-стратегии, обсуждение с представителями банка программы технологического переоснащения с учетом рекомендаций по исправлению всех выявленных недостатков.

В итоговом документе ИТ-стратегии специалисты ОТР предложили подробные рекомендации по основным функциональным областям ИТ: управление ИТ, прикладные бизнес-системы, ИТ-инфраструктура и информационная безопасность (ИБ). Анализ ИБ был проведен отдельно как дополнительная задача. «ИТ-служба банка получила расширенные рекомендации, так как качество ее работы напрямую влияет на все проекты и, как следствие, на достижение банком стратегических целей. Некоторые предложения ОТР по реорганизации структуры ИТ-службы были выполнены в ходе проекта», — уточнили в компании.

Каждый пункт ИТ-стратегии специалисты ОТР дополнили логистикой его выполнения, возможными рисками и степенью влияния на работу банка, его бизнес-процессы и качество обслуживания клиентов.

По итогам ИТ-аудита АКБ Hamkorbank получил ИТ-стратегию, включающую программу технологического развития банка на четыре года. По отзыву банка, её реализация позволит выполнить задачи общебанковской стратегии и сделает банк готовым к изменению нормативной базы — с тем, чтобы в короткие сроки предложить клиентам новые продукты и услуги, в том числе те, которых пока нет в стране.

«Программа ИТ-развития содержит не просто набор проектов, подлежащих реализации. Эта программа сбалансирована по срокам, финансам и получаемым результатам, поэтому она разбита на фазы по годам с опережающим развитием ИТ-инфраструктуры для последующей поддержки внедрения прикладных систем. ОТР планирует выполнять поддержку и “авторский надзор” за выполнением ИТ-стратегии в Hamkorbank», — рассказал Константин Маркелов, заместитель директора по развитию бизнеса компании ОТР.

«Стратегия развития ИТ нашего банка — это не просто формальный документ, а выверенный, согласованный со всеми бизнес-подразделениями детальный план развития ИТ. Также стратегия содержит в себе бизнес-обоснование инвестиций в ИТ и предоставляет возможность гибкого управления затратами за счет четкой расстановки приоритетов в реализации тех или иных задач. Специалистами ОТР совместно с сотрудниками банка была проведена серьезная и вдумчивая работа, которая уже сейчас приносит свои плоды», — заявил Бахтиёр Жураев, директор Департамента операционной деятельности АКБ Hamkorbank.