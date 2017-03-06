ВТБ запускает оплату проезда в метро с помощью мобильных устройств

Розничный бизнес банка ВТБ завершил обновление программного обеспечения для POS-терминалов, которое позволит проводить платежи с использованием мобильных устройств во всех кассах московского метрополитена. Об этом CNews сообщили в ВТБ.

Пассажиры московского метро смогут приобрести проездные билеты с помощью смартфонов или электронных часов с технологией NFC во всех кассах метрополитена. До конца марта данный сервис станет также доступен во всех аппаратах по продаже билетов (более 1000 устройств). Ожидается, что новая технология оплаты будет популярна среди пассажиров.

Банк ВТБ продолжает развитие инфраструктуры на территории московского метро. Возможность безналичной оплаты проезда уже реализована во всех кассах и аппаратах по продаже билетов — около 2 тыс. устройств. На сегодня около 12% пассажиров метрополитена используют банковские карты для оплаты проезда.

Также на территории московского метрополитена установлено 107 банкоматов, в 2017 г. банк планирует увеличить их количество до 124.