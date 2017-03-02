Банк «Точка» запустил индивидуальный платёжный сервис

Банк для предпринимателей «Точка» (финансовая группа «Открытие») запустил индивидуальный платёжный сервис.

Как рассказали CNews в «Точке», у каждого клиента банка появилась персональная страница в интернете с реквизитами компании. На этой странице любой контрагент сможет перевести деньги на счёт компании в «Точке» или, наоборот, запросить у неё деньги, то есть выставить счёт, не заходя в свой интернет-банк. У клиента банка по выставленным счетам будут автоматически создаваться платежи в интернет-банке, где он сможет их оплатить. Переводить деньги можно будет с помощью p2p-сервиса.

«Самые частые и важные операции между предпринимателями — это заплатить или запросить денег. Сейчас этот опыт слишком сложный: как минимум, двум людям нужно зайти в свои интернет-банки, залогиниться, напрячь бухгалтеров, наколотить платёжки, созвониться между собой, проверить реквизиты. Это всё — лишняя банковская прослойка между предпринимателями. Мы решили от неё отказаться, — пояснила руководитель digital-направления банка «Точка» Мария Швецова. — Теперь у каждого клиента “Точки” есть свой сайт, на котором самые частые и важные предпринимательские потребности решаются просто и естественно. Без интернет-банка. Нашему клиенту достаточно отправить ссылку на страницу своим контрагентам, а дальше они всё сделают сами. Это так же просто, как общаться в “Фейсбуке”».