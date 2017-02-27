CyberPlat начал принимать платежи в пользу системы «Платон»

Компания «КиберПлат» расширяет возможности для пользователей системы взимания платы «Платон», предлагая быстрый способ пополнения расчетной записи либо оплаты маршрутной карты в системе электронных платежей CyberPlat («КиберПлат»). Как рассказали CNews в «КиберПлат», владельцы автотранспортных средств c массой более 12 тонн теперь могут совершать платежи во всех точках приема CyberPlat, где доступна оплата данной услуги. Пользователи системы «Платон» получили возможность выбрать любой удобный для себя способ внесения денежных средств. Например, сделать это можно с помощью дистанционных сервисов банков-партнеров CyberPlat — системы «Интернет-банк» или мобильного банка, либо воспользоваться масштабной банковской розничной сетью. Оплату также можно провести через салоны связи и платежные терминалы системы CyberPlat в любом регионе России.

По утверждению компании, платежные операции происходят в режиме реального времени, денежные средства зачисляются на лицевой счет в течение нескольких секунд.

В рамках системы «Платон» предусмотрены 2 способа взимания платы. Владельцы тяжелого грузового транспорта могут либо оформить маршрутную карту на определенный срок и маршрут, либо разместить в салоне бортовое устройство ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Устройство определяет маршрут следования, на основании чего система автоматически списывает средства с расчетной записи владельца грузовика.

Система «Платон» создана и запущена в эксплуатацию в 2015 г. с целью возмещения вреда, который наносит дорожному покрытию грузовой транспорт массой более 12 тонн. Плата взимается за проезд по всем федеральным автомобильным дорогам. Полученные денежные средства ежедневно поступают в Федеральный бюджет и расходуются на строительно-ремонтные работы и улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры России.

«Каждый владелец бизнеса грузоперевозок сможет в полной мере оценить доступность и комфорт оплаты в системе CyberPlat. Среди них — максимальный географический охват, удобное расположения точек приема платежей, возможность выбрать оптимальный способ оплаты и сервис, работающий в режиме 24/7», — заявил генеральный директор системы CyberPlat («КиберПлат») Андрей Грибов.