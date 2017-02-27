Банк «Открытие» завершил интеграционный проект по переходу на единую ИТ-платформу

Банк «Открытие» объявил о завершении интеграционного проекта по переводу на единую ИТ-платформу филиалов присоединенного банка «Петрокоммерц». В июне 2015 г. была завершена процедура юридического присоединения банка «Петрокоммерц» к банку «ФК Открытие» и начался проект перевода всех филиалов «Петрокоммерц» на общие бизнес-процессы, единую АБС и общий процессинг, а также оптимизации объединенной сети отделений и филиалов. В феврале 2017 г. проект завершился миграцией последнего московского головного филиала банка «Петрокоммерц», сообщили CNews в «Открытии».

Проект был выполнен через пошаговую миграцию каждого филиала, а для сохранения достигнутого уровня сервиса осуществлялись доработки продуктов и сервисов на целевой ИТ инфраструктуре.

Для реализации проекта в ИТ банка «Открытие» было сформировано пять команд, отвечающих за различные функциональные области. Успешная координация команд позволила реализовать масштабный проект в запланированные сроки и сохранить качество обслуживания клиентов, отметили в банке.

«Завершив юридическую часть проекта присоединения банка “Петрокоммерц”, мы продолжили реализовывать интеграционные процессы, — рассказал первый заместитель председателя правления «ФК Открытие» Владимир Рыкунов, возглавлявший до присоединения банк «Петрокоммерц». — Переход на единую ИТ-платформу, унификация бизнес-процессов и продуктового ряда, переформатирование региональной сети были осуществлены в комфортном для клиентов режиме».

Директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов подчеркнул: «В результате проекта банк получил возможность существенно сократить операционные издержки за счет отказа от АБС ЦФТ IBSO и процессинга Way4, использовавшихся в банке “Петрокоммерц”, а также всей соответствующей инфраструктуры. В частности, в соответствии со стратегией банка использования платформы х86 были выведены из эксплуатации дорогие в обслуживании Hi-End RISC серверы. Интеграционная команда в 2017 году сосредоточится на следующих проектах гармонизации ИТ-ландшафта банка».