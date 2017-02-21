Банк «Санкт-Петербург» внедрил сервис «Запрос перевода» в интернет-банке

В интернет-банке и мобильном приложении банка «Санкт-Петербург» реализован новый сервис «Запрос перевода», позволяющий клиенту банка быстро сформировать счет и отправить запрос на перевод в свой адрес клиенту любого банка через SMS или социальные сети без знания реквизитов. При пользовании сервиса не будет взиматься комиссия ни с плательщика, ни с получателя, сообщили CNews в «Санкт-Петербурге».

С помощью нового продукта клиент банка «Санкт-Петербург» сможет сгенерировать уникальную ссылку в интернет-банке или мобильном приложении и отправить ее клиенту другого банка через любой электронный канал коммуникации (SMS, e-mail, социальные сети). Пройдя по ссылке, получатель сможет перевести деньги с карты своего банка без комиссии и без ручного ввода реквизитов получателя в специальной предзаполненной форме. Другими словами, клиент выставляет электронный счет своему другу на пополнение своего счета в банке «Санкт-Петербург».

Среди особенностей сервиса: отсутствие наличных денег при расчетах — опция хороша при делении счета в ресторане, при возврате небольших долгов, а также в случае оказания срочной финансовой помощи; безопасность — это такой же безопасный вид перевода, как перевод через интернет-банк; отсутствие необходимости вводить вручную реквизиты получателя.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в интернет-банке в меню «Переводы» выбрать «Запросить перевод». В мобильном приложении потребуется нажать на плюсик в правой нижней части экрана или значок меню в левом верхнем углу и выбрать «Запросить перевод».

«При развитии digital-банкинга мы ориентируемся на реальные потребности в живом клиентском опыте. Сервис “Запрос перевода” как раз опирается на очень распространенный жизненный кейс, когда необходимо деликатно напомнить о возврате средств, например, скинуться за счет за пятничный ужин в ресторане с друзьями. И вернуть свои деньги хочется, конечно, удобным образом, без комиссии, быстро и дистанционно, — прокомментировал нововведение Владимир Китляр, директор по развитию digital-продуктов банка «Санкт-Петербург». — Благодаря новому сервису клиент может направить предзаполненный запрос на перевод в свой адрес клиенту любого российского банка по удобному клиенту каналу — через SMS, мессенджеры или соцсети. При пользовании сервиса не взимается комиссия ни с плательщика, ни с получателя. Сервис поддерживается в приложениях трех мобильных систем, а также в десктопной версии интернет-банка».