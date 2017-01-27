«Центральная касса» и RuTaxi запустили оплату банковской картой в такси

«Центральная касса» и RuTaxi объявили о запуске функции оплаты поездки в такси банковской картой. Как рассказали CNews в компании, безналичные платежи уже доступны пассажирам диспетчерской службы RuTaxi в 26 городах, в том числе, в Перми, Ижевске, Владивостоке, Хабаровске, Астрахани и др.

Расплатиться можно картой любого банка, в том числе кредитной. Достаточно установить приложение на телефон и при первой поездке ввести реквизиты карты. Теперь пассажир может рассчитаться с таксистом, не вынимая ее из кошелька.

По окончанию поездки на экране смартфона появятся данные о стоимости. Пассажиру необходимо одним нажатием клавиши подтвердить сумму. Деньги мгновенно будут перечислены водителю на специальный электронный кошелек. Водителю, чтобы принять деньги, не нужно заводить банковскую карту.

«Мы были удивлены, когда узнали, что пассажиры готовы расплачиваться с таксистами переводом с карты на карту. Это риск мошенничества для обеих сторон: данные карты становятся доступны незнакомым людям и нет возможности возврата. Люди были согласны даже на такой вариант. Значит, безналичная оплата - потребность рынка. Наши проекты с диспетчерскими службами - это безопасный и удобный способ платежей банковской картой. Это заданный лидерами высокий стандарт, к которому будут подтягиваться и другие участники рынка», - сказал руководитель платежной системы «Центральная касса» Андрей Рычков.

Данные пользователей хранятся согласно всем требованиям международного стандарта PCI DSS (разработан Visa и Master Card).

В начале 2016 г. «Центральная касса» запустила оплату поездки в такси банковской картой совместно с TapTaxi.