«Банк Русский Стандарт» запустил сервис автоматических переводов в интернет-банке

«Банк Русский Стандарт» объявил о расширении возможностей интернет-банка. Теперь пользователям доступна функция периодически повторяющихся денежных переводов на карты любых банков, включая иностранные, сообщили CNews в «Русском Стандарте».

«Это нововведение должны по достоинству оценить те, кто имеет кредитные карты, причем как в “Русском Стандарте”, так и в других банках, — предполагают представители «Банка Русский Стандарт». — Теперь для пополнения счета по картам достаточно один раз настроить сервис, потратив на это несколько секунд. Периодичность и валюту для проведения операции клиент выбирает самостоятельно. Если переводы совершаются еженедельно или ежемесячно, пользователь заранее получает SMS-напоминание о предстоящем списании».

Переводы доступны по картам мировых платежных систем российских и иностранных эмитентов, а также Diners Club и American Express, эмитированных «Русским Стандартом». Максимальный ежемесячный лимит на все операции установлен на уровне p600 тыс. внутри страны или $50 тыс. для переводов за рубеж.

Все операции осуществляются с использованием передовых технологий защиты и проходят дополнительную проверку безопасности с помощью технологии 3-D Secure: платежи подтверждаются вводом одноразового кода, который клиент получает по SMS.