Клиенты банка «Санкт-Петербург» получили доступ к Masterpass через интернет-банк

Банк «Санкт-Петербург» и Mastercard объявили о том, что клиенты банка могут через интернет-банк пользоваться международной платформой Masterpass для безопасной оплаты покупок в онлайн-магазинах. Masterpass от Mastercard — это глобальная платформа для электронных кошельков и онлайн-магазинов, которая упрощает и ускоряет процесс покупки при помощи любого устройства, подключенного к интернету. При использовании Masterpass клиент банка «Санкт-Петербург», имеющий доступ к интернет-банку, может совершить оплату с карточного счета в несколько кликов, сообщили CNews в Mastercard.

Пользуясь Masterpass, достаточно один раз указать данные банковской карты или электронного кошелька, адрес доставки, электронной почты и номер телефона и не вводить реквизиты повторно при дальнейших покупках. Все данные хранятся с использованием многоуровневой системы безопасности. Дополнительная защита оплаты обеспечивается с помощью системы Masterсard SecureCode. Поскольку Masterpass представляет собой открытую платформу, платить можно не только картами Mastercard, но и банковскими картами других платежных систем.

«Покупки через интернет — востребованная современная возможность, а с применением платежных технологий онлайн-шоппинг может быть и безопасным, и удобным. Мы в Mastercard верим, что технологии должны облегчать решение самых разных задач, и очень рады, что банк “Санкт-Петербург” предложил своим клиентам новый онлайн-сервис», — заявил Михаил Федосеев, директор по развитию бизнеса и цифровых технологий Mastercard в России.

«Инновационная платформа Masterpass от Mastercard не только способствует дальнейшему развитию банковских платежей в сфере электронной коммерции, но одновременно выводит платежный сервис для наших клиентов на принципиально новый уровень удобства», — считает Владимир Китляр, директор по развитию digital-продуктов банка «Санкт-Петербург».

Глобальная платформа Masterpass была запущена в феврале 2013 г. На сегодняшний день, по данным компании, она доступна в 34 странах (Великобритания, Австралия, Бельгия, Бразилия, Канада, Италия, Новая Зеландия, Румыния, Польша, Китай, Сингапур, Тайвань, США, Франция, ЮАР, Чехия, Россия и другие). К Masterpass подключены более 270 тыс. магазинов со всего мира. По подсчетам Mastercard, в России оплату с помощью Masterpass принимают уже более 7 тыс. торговых точек.