«Тинькофф Банк» запустил универсальное приложение для смартфонов, планшетов и десктопов на Windows 10

«Тинькофф Банк» обновил дизайн и программную часть мобильного приложения для смартфонов на операционной системе Windows 10, а также адаптировал приложение под формат планшетов и десктопов. Об этом CNews сообщили в «Тинькофф Банке».

«Операционная система Windows 10 позволила нам полностью пересмотреть свой подход к созданию банковских приложений для пользователей этой системы. Мы создали приложение, которое доступно одновременно и на персональных компьютерах, и на планшетах, и на смартфонах под операционной системой Windows 10. Это абсолютно новый пользовательский опыт и одно из первых технологических решений в области комбинированного (онлайн- и мобильного) банкинга в России, — заявил Максим Евдокимов, вице-президент по развитию мобильных продуктов «Тинькофф Банка». — Мы уверены, что это приложение составит конкуренцию классическим онлайн-банкам».

«Мы рады видеть выход новой версии на универсальной платформе Windows 10 для семейства устройств различного типа. Новое приложение позволит пользователям оценить широкую функциональность и возможности нового интерфейса, легкую персонализацию и удобную навигацию решения», — отметил Михаил Черномордиков, директор департамента стратегических технологий Microsoft Россия.

Основные изменения мобильного приложения «Тинькофф Банка» на платформе Windows 10: новый дизайн и интерфейс, в том числе для планшетов и десктопов; новый список счетов — пользователям приложения теперь доступны накопительные счета и цели, мультивалютные вклады, виртуальные карты и кредиты наличными; новый раздел «События» — все операции пользователя теперь отображаются в одной ленте; новый раздел «Оплатить».

С помощью обновленного мобильного приложения пользователи могут подписаться на уведомления о штрафах ГИБДД. Совершать платежи и переводить деньги стало проще, так как пользователям стали доступны контакты из телефонной книжки, отметили в банке. При этом совершать платежи и переводы с помощью мобильного приложения теперь могут не только клиенты «Тинькофф», но и других российских банков.

Среди других возможностей мобильного приложения: автоплатежи за мобильную связь; чат с сотрудником «Тинькофф Банка»; подробная информация по операциям.

По словам представителей банка, после обновления мобильное приложение «Тинькофф Банка» на операционной системе Windows 10 по функционалу максимально приближено к личному кабинету на сайте Tinkoff.ru.