Сбербанк сократил время трансграничных платежей для юрлиц до 30 минут

Сбербанк запустил сервис быстрых платежей: теперь любой платёж между клиентами в России, Белоруссии и Казахстане не превысит 30 минут. Как сообщили CNews в Сбербанка, сервис доступен для любого юридического лица, являющегося клиентом банка.

«Мы находимся в начале большой трансформации. В основе изменений лежат инновации в бизнес-подходах и технологиях. Сейчас международная команда группы Сбербанк тестирует возможность проведения платежей для клиентов всей группы в режиме онлайн. Мы планируем запустить этот продукт в 2017 году. Первые результаты — сокращение времени платежа с 3 часов до 30 минут — выводим на рынок уже сегодня», — рассказала Светлана Сагайдак, заместитель председателя Правления Сбербанка.

С августа 2016 г. Сбербанк сократил скорость вывода на рынок новых международных продуктов с 1 года до 3 месяцев. Стратегия развития международного бизнеса банка предполагает перевод в онлайн-режим к 2018 г. всех платежей в странах присутствия группы. Обеспечение быстрых и удобных денежных переводов — основа для дальнейшего укрепления позиций Сбербанка на международной арене, подчеркнули в банке.