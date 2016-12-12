«Юнистрим» автоматизировал подготовку отчетности для Банка России на базе Flextera BI

Банк «Юнистрим» и компания «Диасофт» объявили о завершении проекта по автоматизации процессов формирования отчетности для Банка России — в промышленную эксплуатацию введены 22 отчетные формы.

Как сообщили CNews в «Юнистрим», основными предпосылками для старта проекта по внедрению решения Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» в банке стало наличие несистематизированных источников поступления информации для формирования отчетности, большой объем ручной работы по расчету отчетных показателей, а также высокое влияние человеческого фактора на качество подготавливаемой отчетности. В ходе проекта было важно автоматизировать не только расчет отдельных отчетных показателей, но и весь процесс формирования отчетности.

Благодаря внедрению ИТ-решения Flextera BI «Отчетность ЦБ РФ» процесс подготовки отчетности стал единым и понятным для всех сотрудников банка. Подготовка отчетов в одном приложении позволила унифицировать учет и, как следствие, сократить трудозатраты и уменьшить количество ошибок. В ходе проекта было автоматизировано более 20 отчетных форм, в том числе 102, 115, 135, 123, 401, 410 и другие.

Кирилл Пальчун, председатель правления банка «Юнистрим», так прокомментировал итоги проекта: «Достойный результат был достигнут благодаря сплоченной работе и взаимодействию участников проектных команд. Выражаем благодарность компании “Диасофт” за профессионализм и компетентность в вопросах работы программного комплекса, оперативность, внимательность и отзывчивость в решении задач, необходимых для работы банка».

В 2012-2013 гг. в банке «Юнистрим» был реализован масштабный проект по внедрению компонентов продуктовой линейки Flextera — «Главная книга», «Расчеты», «Расчетный центр», «Противодействие легализации доходов», «Валютный контроль», «Управление клиентской базой», «Платежные карты», «Кредиты».